Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму

  • 402
Вінні Джонс у фільмі Карти, гроші та два стволи - фото 1
Вінні Джонс у фільмі Карти, гроші та два стволи / Union Films

Популярний фільм 90-х Карти, гроші та два стволи – симбіоз чудової акторської та режисерської роботи, класного сюжету, соковитого гумору і шикарної кінцівки. Погляньмо, як змінилися актори стрічки за 21 рік!

Карти, гроші та два стволи – перша полнометражка Гая Річі. Перший фільм Джейсона Стетхема і Вінні Джонса. Фільм, оригінальну назву якого неможливо перекласти українською: це гра слів, заснована відразу на двох ідіомах. В цьому році фільму виповнюється 21 рік. Хочете поглянути, як змінилися його актори за цей час?

І ще: Бійцівський клуб: як змінилися улюблені герої фільму за 20 років!

Товстий Том: Джейсон Флемінг

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341817

Якраз у 1990 році Джейсон, вже мав чималий досвід гри, вступив до Лондонської академії музичного та драматичного мистецтва, а після випуску став членом Королівської Шекспірівської компанії. Однак, на відміну від його театральних ролей, відомих в основному тільки лондонській публіці, на телебаченні і в кіно роботи Флемінга визнали у всьому світі. За плечима Джейсона безліч ролей різного об'єму і спрямованості, і його акторський послужний список постійно поповнюється новими цікавими роботами.

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341818

Мило: Декстер Флетчер

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341819

Зніматися почав з дитинства, а саме з 1976 року. У 1978 році зіграв Гавроша в "Знедолених". Пізніше не оминули його і дорослі ролі, які прославили актора: Людина-слон, Видатна п'ятірка. Наразі він продовжує працювати в світі кіно, але вже як режисер. Картина "Рокетмен", яка нещодавно вийшла, є його режисерською роботою. Про особисте життя актора відомо не так багато, як хотілося б. Його дружина: Далія Ібельхауптайте.

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341820

Едді: Нік Моран

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341822

Один з чотирьох шукачів пригод з авантюрними нахилами, що надумав виграти у покер купу грошей. Але не пощастило, він сам залишився винним дуже велику суму. Мешканець Лондона Нік Моран познайомився з акторською діяльністю в 1978 році, з серіалу "Грендж Хілл", який тривав майже 30 років. Глядачі оцінили артиста і в Моторошній. Актор розлучений. Був одружений на актрисі Сієнні Гіллорі.

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341821

Бекон: Джейсон Стетхем

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341825

По приїзду до Голлівуду нестачі ролей Джейсон ніколи не відчував, знімаючись щорічно в декількох картинах. Найбільшу популярність здобули картини: Перевізник (2002), Перевізник 2 (2005), Адреналін (2006), Смертельні перегони (2008), Перевізник 3 (2008). Крім того, із задоволенням актор зіграв роль в картині Гая Річі Револьвер (2005), з першого ж прохання повернувшись до режисера, який свого часу дав старт його кар'єрі. Нині актор нарозхват!

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341824

Про особисте життя актора відомо небагато. Сім років зустрічався з англійською актрисою Келлі Брук, проте їх відносини перервалися після знайомства Келлі зі своїм майбутнім чоловіком актором Біллі Зейном. Наступною дівчиною актора стала співачка Софі Монк, однак їх стосунки тривали недовго.

Вінстон: Стівен Макінтош

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341828

Стівен Макінтош народився 30 квітня 1967. Брав участь в зйомках і озвучуванні фільмів: Нагостріть ваші вуха (1987), Хороший розмова (1997), Гротеск (1995) тощо, і серіалів: Лютер (2010-2013), Інспектор Морс (1987-2000), Доктор Хто (1963-1989).

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341827

Джей: Ніколас Роу

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341830

Роу народився в Единбурзі в сім'ї англійців. Його батьками були член парламенту від консервативної партії і редактор Ендрю Роу (1935-2008) і його дружина, співачка Елісон Роу. Ніколас Роу навчався в Ітонському коледжі, де брав участь в студентських театральних постановках, і отримав бакалавра мистецтв з іспанської в Брістольському університеті.

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341829

JD: Стінг

Стінг – це справжня легенда світової рок-сцени. Його музика заряджає серця і дозволяє зрозуміти, що таке справжній талант і справжнє прагнення до творчості.

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341832

Наразі Стінг є одним з найпопулярніших музикантів у світі. Крім музичних досягнень, Гордон Самнер (справжнє ім'я співака) відомий також декількома примітними ролями в кіно. У ряді найбільш відомих фільмів з його участю картини Дюна, Джулія і Джулія, Карти, гроші та два стволи Гая Річі і деякі інші.

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341831

Великий Кріс: Вінні Джонс

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341833

Багатогранний, талановитий і дуже примхливий. Вінсент Пітер Джонс грав у футбол, знімався в кіно і багато працював. І його шлях не був простим. Більшість уболівальників засуджувала Джонса за грубу гру, а відомий нападник англійських клубів Челсі і Тоттенхем Джиммі Грівз якось іронічно заявив, що вже не очікував ніяких сюрпризів в англійському футболі, а виявляється, що деякі вважають Вінні Джонса футболістом міжнародного класу!

Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму - фото 341834

Не маючи ніякої спеціальної освіти і досвіду роботи Джонс в 1999 році дебютує у фільмі Гая Річі Карти, гроші та два стволи. І в новій іпостасі Вінні Джонсу дуже допоміг його звичний образ: він виконує роль лондонського бандита Великого Кріса.

Читайте також: Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
  • 16 липня, 14:30
  • 3226
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 256
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1618099
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз