Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму

Популярний фільм 90-х Карти, гроші та два стволи – симбіоз чудової акторської та режисерської роботи, класного сюжету, соковитого гумору і шикарної кінцівки. Погляньмо, як змінилися актори стрічки за 21 рік!

Карти, гроші та два стволи – перша полнометражка Гая Річі. Перший фільм Джейсона Стетхема і Вінні Джонса. Фільм, оригінальну назву якого неможливо перекласти українською: це гра слів, заснована відразу на двох ідіомах. В цьому році фільму виповнюється 21 рік. Хочете поглянути, як змінилися його актори за цей час?

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Товстий Том: Джейсон Флемінг

Якраз у 1990 році Джейсон, вже мав чималий досвід гри, вступив до Лондонської академії музичного та драматичного мистецтва, а після випуску став членом Королівської Шекспірівської компанії. Однак, на відміну від його театральних ролей, відомих в основному тільки лондонській публіці, на телебаченні і в кіно роботи Флемінга визнали у всьому світі. За плечима Джейсона безліч ролей різного об'єму і спрямованості, і його акторський послужний список постійно поповнюється новими цікавими роботами.

Мило: Декстер Флетчер

Зніматися почав з дитинства, а саме з 1976 року. У 1978 році зіграв Гавроша в "Знедолених". Пізніше не оминули його і дорослі ролі, які прославили актора: Людина-слон, Видатна п'ятірка. Наразі він продовжує працювати в світі кіно, але вже як режисер. Картина "Рокетмен", яка нещодавно вийшла, є його режисерською роботою. Про особисте життя актора відомо не так багато, як хотілося б. Його дружина: Далія Ібельхауптайте.

Едді: Нік Моран

Один з чотирьох шукачів пригод з авантюрними нахилами, що надумав виграти у покер купу грошей. Але не пощастило, він сам залишився винним дуже велику суму. Мешканець Лондона Нік Моран познайомився з акторською діяльністю в 1978 році, з серіалу "Грендж Хілл", який тривав майже 30 років. Глядачі оцінили артиста і в Моторошній. Актор розлучений. Був одружений на актрисі Сієнні Гіллорі.

Бекон: Джейсон Стетхем

По приїзду до Голлівуду нестачі ролей Джейсон ніколи не відчував, знімаючись щорічно в декількох картинах. Найбільшу популярність здобули картини: Перевізник (2002), Перевізник 2 (2005), Адреналін (2006), Смертельні перегони (2008), Перевізник 3 (2008). Крім того, із задоволенням актор зіграв роль в картині Гая Річі Револьвер (2005), з першого ж прохання повернувшись до режисера, який свого часу дав старт його кар'єрі. Нині актор нарозхват!

Про особисте життя актора відомо небагато. Сім років зустрічався з англійською актрисою Келлі Брук, проте їх відносини перервалися після знайомства Келлі зі своїм майбутнім чоловіком актором Біллі Зейном. Наступною дівчиною актора стала співачка Софі Монк, однак їх стосунки тривали недовго.

Вінстон: Стівен Макінтош

Стівен Макінтош народився 30 квітня 1967. Брав участь в зйомках і озвучуванні фільмів: Нагостріть ваші вуха (1987), Хороший розмова (1997), Гротеск (1995) тощо, і серіалів: Лютер (2010-2013), Інспектор Морс (1987-2000), Доктор Хто (1963-1989).

Джей: Ніколас Роу

Роу народився в Единбурзі в сім'ї англійців. Його батьками були член парламенту від консервативної партії і редактор Ендрю Роу (1935-2008) і його дружина, співачка Елісон Роу. Ніколас Роу навчався в Ітонському коледжі, де брав участь в студентських театральних постановках, і отримав бакалавра мистецтв з іспанської в Брістольському університеті.

JD: Стінг

Стінг – це справжня легенда світової рок-сцени. Його музика заряджає серця і дозволяє зрозуміти, що таке справжній талант і справжнє прагнення до творчості.

Наразі Стінг є одним з найпопулярніших музикантів у світі. Крім музичних досягнень, Гордон Самнер (справжнє ім'я співака) відомий також декількома примітними ролями в кіно. У ряді найбільш відомих фільмів з його участю картини Дюна, Джулія і Джулія, Карти, гроші та два стволи Гая Річі і деякі інші.

Великий Кріс: Вінні Джонс

Багатогранний, талановитий і дуже примхливий. Вінсент Пітер Джонс грав у футбол, знімався в кіно і багато працював. І його шлях не був простим. Більшість уболівальників засуджувала Джонса за грубу гру, а відомий нападник англійських клубів Челсі і Тоттенхем Джиммі Грівз якось іронічно заявив, що вже не очікував ніяких сюрпризів в англійському футболі, а виявляється, що деякі вважають Вінні Джонса футболістом міжнародного класу!

Не маючи ніякої спеціальної освіти і досвіду роботи Джонс в 1999 році дебютує у фільмі Гая Річі Карти, гроші та два стволи. І в новій іпостасі Вінні Джонсу дуже допоміг його звичний образ: він виконує роль лондонського бандита Великого Кріса.

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