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Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
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Таксі – французький фільм. Комедія з елементами бойовика. Якими були зірки кіно тоді і якими стали зараз – дивіться в галереї!
У 1998 році на телеекрани всього світу вийшов фільм Люка Бессона Таксі. За пригодами Даніеля і Емільєна стежили ще кілька років! Зараз минув вже 21 рік.
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Образи героїв культової комедії Люка Бессона залишаються в нашій свідомості, але роки йдуть і, напевно, вам буде цікаво дізнатися, як змінилися актори з моменту їх першої появи на екрані. Які вони зараз?
Даніель Моралес (Самір Насері)
Роль Даніеля зіграв актор Самі Насері. Він народився 2 липня 1961 року в Парижі. У школі Самір навчався до 16 років, після чого через брак грошей в сім'ї (а у нього було 6 братів), він пішов з неї і почав шукати підробітку. У 19 років Самір був засуджений до позбавлення волі на 5 років, з яких відсидів 4, за пограбування місцевого магазину. Взагалі в його житті було дуже багато умовних і тюремних термінів, в основному за дрібні хуліганства, такі як бійка.
Емільєн Кутан-Корбадек (Фредрік Діфенталь)
Фредрік народився 20 липня 1968 року. Він так само кинув навчання, як і його партнер по фільму. У віці 15 років він вже отримував трудовий стаж. Любов до театру і кіно до нього прийшла після відвідин кастингу, на який він пішов за компанію зі своїм другом. Зніматися в кіно ж він почав в 1991 році. У тому ж році на екрани вийшов фільм "Біллі", так само з його участю. Свою першу важливу роль він отримав в 1995 році, його можна було побачити в картині "Мила Франція". Всього у актора більше 20 ролей в кіно.
Комісар Жибер (Бернар Фарсі)
Один з найвеселіших акторів фільму – Комісар Жибер. Він керує поліцейською дільницею, яка кілька фільмів поспіль бореться зі злочинцями. Сам він не приймає особливої фізичної участі в захопленнях бандитів, але бувають такі моменти, коли він вливається в команду молодих і фізично сильних офіцерів. Звичайно ж, ці вчинки постійно виходять дико смішними і незграбними.
Лілі (Маріон Котійяр)
Кар'єра Маріон Котійяр пішла різко вгору після її ролі в "Таксі". Зараз актриса є володаркою найзаповітніших нагород в області кіномистецтва: премії Сезар, Оскар, Золотий глобус і BAFTA. З моменту виходу першої частини пригодницької комедії Таксі Маріон знялася в більш ніж 40 французьких і зарубіжних фільмах, завоювавши серця мільйонів глядачів. Зараз партнери Маріон Котійяр на знімальних майданчиках – найбільші зірки Голлівуду, такі як Бред Пітт, Дженніфер Лоуренс, Шерон Стоун і Леонардо Ді Капріо.
Ален (Едуар Монтут)
Поліцейський інспектор Ален, блискуче зіграний Едуаром Монтутом, запам'ятався нам не тільки роллю в комедійній сазі Таксі: згадайте Некуксіса з Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра". Французький актор знявся в більш ніж 20 фільмах і зараз продовжує свою кар'єру. Минулі роки нітрохи не змінили Едуара, тільки додали йому харизматичності. Він сповнений сил і затребуваний як ніколи.
Петра (Емма Віклунд)
Роль жінки-поліцейського, в яку таємно закоханий Емільєн, стала найбільшою в акторській кар'єрі Емми Віклунд. Особливих професійних амбіцій у скандинавської красуні, втім, ніколи не було і вона розставляла пріоритети інакше. На першому місці у неї сім'я. У 2003 році вона вийшла заміж за Ганса Віклунда, взяла його прізвище і народила двох дітей. Наразі вона живе в рідній Швеції, веде телепередачу на місцевому телебаченні, працює моделлю і розкручує власний косметичний бренд Emma S.
Люк Бессон (продюсер і сценарист)
Саме Люку Бессону глядачі зобов'язані як появою ідеї відчайдушної тетралогії, так і її втіленням на екрані. Будучи успішним продюсером і сценаристом, Бессон відтоді подарував нам ще кілька десятків фільмів, написав книгу (і сам же її екранізував), а випустив найдорожчий французький фільм ("Валеріан і місто тисячі планет").
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