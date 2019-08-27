Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз

Комедія Бетховен зібрала понад 150 мільйонів доларів в прокаті! У цьому матеріалі ми не тільки покажемо, якими стали актори, що зіграли головні ролі у фільмі, але і розповімо про їхню долю.

У 1992 році режисер Брайан Левант зняв милу сімейну комедію, після виходу якої з'явився жарт про неосвічених людей, які впевнені, що Бетховен – це собака. Так-так, ми говоримо саме про того сенбернара, який так полюбився глядачам.

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Чарльз Гродін

Джордж – батько сімейства Ньютонів. Він був проти того, щоб діти залишили собаку у себе, однак чого не зробиш заради дітей? Якщо для малих новий член родини – радість, то для нього це ще один робочий момент. Роль Джорджа у фільмі Бетховен зіграв актор Чарльз Гродін. Він народився 21 квітня 1935 року. З юних років його життя було завантаженим.

Першою його роботою в кіно стала картина 1968 року Дитина Розмарі, де він зіграв доктора Хілла. Справжнім поштовхом у його кар'єрі стала робота у фільмі Той, що розбиває серця, який вийшов в 1972 році. У 1976 він уже знявся у фільмі Кінг-Конг. Чарльз, у свої 84, продовжує зніматися у кіно, незважаючи на солідний вік. У 2017 році вийшов фільм з його участю Комік.

Бонні Хант

У фільмі Бетховен Бонні Хант – дружина Джорджа Еліс. Фільм однозначно приніс їй успіх, адже надалі актриса знялася в картинах Джуманджі, Зелена миля, Гуртом дешевше та в інших. Також жінка вела власне Шоу Бонні Хант. Ще одна важлива частина кар'єри Бонні – озвучування мультфільмів. Її голосом говорять персонажі Історії іграшок, Зоотрополісу, Тачок.

Крістофер Кастіль

Пам'ятайте цього хлопця? Після завершення зйомок Бетховена Кастіль знявся ще в декількох фільмах для телебачення, але все ж вирішив надалі не пов'язувати своє життя з кінематографом. Крістофер отримав ступінь магістра в Університеті Біола в Каліфорнії і зараз працює вчителем історії. Видання The Downey Legend особисто розмовляло з ним: Кастіль розповів, що робота актором була набагато виснажливвшою, ніж робота вчителем. Йому подобається викладати і кожен день бачити обличчя своїх студентів. Як то кажуть, кожному своє, і це круто!

Ніколь Том

Ніколь прославилася роботою в серіалах Няня, Беверлі-Хіллз, 90210, але особливо полюбилася глядачам в образі Райс Ньютон у фільмі Бетховен. На відміну від свого колеги по знімальному майданчику, Ніколь не залишила акторську кар'єру: вона продовжила з'являтися в серіалах і телефільмах, щоправда, в останні роки знімається рідко. Зараз Ніколь 41 рік, і виглядає вона чудово. Судячи з акаунту в інстаграмі, дівчина, як і її героїня з Бетховена, просто обожнює собак: у неї є чарівний пудель, фотографіями якого вона регулярно ділиться на своїй сторінці.

Сара Роуз Карр

Ще одна актриса, яка, подорослішавши, зрозуміла, що зніматися в кіно – це не для неї. Зараз Карр пише книги, але в дитинстві вона встигла зіграти в декількох фільмах. Крім Бетховена це Розана, Батько нареченої, Чотири діаманти, Домробітниця.

Девід Духовни

Мабуть, найвідоміший актор, який зіграв у цьому фільмі. Серед його проєктів Секретні матеріали, Блудлива Каліфорнія, Твін Пікс і ще багато відмінних серіалів і фільмів.

Вперше на екранах телевізорів Духовни з'явився в 1987 році, знявшись в короткій рекламі пива Löwenbräu. В цей час кіноактор вирішив припинити роботу над дисертацією і перемкнув увагу на сценічну майстерність. Завдяки привабливій і незвичайній зовнішності, а також божевільному бажанню стати актором Девіду вдалося потрапити у світ кіно.

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