Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії

Навряд чи у світі знайдеться людина, яка не знає, що таке Нарнія. Дивіться, як виглядають зараз актори, що знялися в уподобаному мільйонами глядачів фільмі Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа!

Минуло вже 14 років відтоді, як вийшла всіма улюблена екранізація фантастичної книги Клайва С. Льюїса "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа". Нумо подивимося на улюблених героїв зі стрічки!

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Джорджі Хенлі

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Кар'єра Джорджі почалася зі зйомок в рекламних роликах, а пізніше вона грала в невеликому театральному гуртку. Роль Люсі Певенсі стала першою великою і, мабуть, найбільш вагомою роллю за всю її кар'єру. Коли дівчина вчилася в університеті, вона не закинула сцену і зіграла в багатьох театральних постановках місцевого драмгуртка. У 2015 році вона зняла свій перший короткометражний фільм Прилив.

Джорджі Хенлі

Вільям Моузлі

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Після гучної ролі Пітера Певенсі Вільям Моузлі грав в основному на телебаченні: його можна побачити в серіалах Сприйняття і Члени королівської сім'ї. Також він зіграв в пілотному епізоді серіалу Відбір, але шоу так і не вийшло ні на одному каналі. А у 2015 році актор повернувся на великий екран, зігравши у фільмі Брента Райана Гріна Вуаль.

Вільям Моузлі

Скандар Кейнс

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Скандар – чоловік, який робить впевнені кроки на терені британської дипломатії. Однак навряд чи це ім'я було б настільки відомим, якби він не взяв участь в екранізації знаменитих Хронік Нарнії. У 12 років хлопець отримав запрошення на головну роль у фільмі Лев, чаклунка і шафа і відтоді міг почати успішну акторську кар'єру, але, в результаті вибрав інший шлях.

Скандар Кейнс

Анна Попплуелл

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Несповідимі шляхи артиста. Хтось, прославившись однією роллю, потім наполегливо намагається піти від асоціацій з настільки вдало втіленим персонажем, а комусь долею написано грати титулованих осіб. Анна Попплуелл – та сама Сьюзен Певенсі з Нарнії – у 2017 році брала участь в зйомках короткометражного фільму про останні дні життя імператорської сім'ї Миколи Другого, з'явившись в образі старшої дочки – княжни Ольги.

Анна Попплуелл

Джеймс МакЕвой

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Актор шотландського походження, який дебютував у кіно в 15 років. Найбільш відомий за фільмами Хроніки Нарнії, В душі я танцюю, Особливо небезпечний, Люди Ікс: Перший клас, і звісно ж Спліт. У Джеймса є син від шлюбу з актрисою Енн-Мері Дафф, з якою він познайомився на зйомках серіалу Безстидники. Зараз подружжя в розлученні, але щоб не травмувати сина, періодично живуть разом.

Джеймс МакЕвой

Тільда Суїнтон

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Кетрін Матильда Суїнтон оф Кіммергейм, більш відома як Тільда Суїнтон – британська кіноактриса, яка найчастіше знімається в авторських фільмах. Найбільш знаменитими фільмами актриси стали Орландо, Костянтин: Повелитель пітьми, Загадкова історія Бенджаміна Баттона, Майкл Клейтон, за які актриса отримувала безліч нагород, в тому числі і статуетку Оскар.

Тільда Суїнтон

Бен Барнс

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Бенджамін Томас Барнс, більш відомий як Бен Барнс – британський кіноактор, зірка бестселерів Хроніки Нарнії: Принц Каспіан, Доріан Грей, Сьомий син та інших.

Бен Барнс

Пітер Дінклейдж

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Роль Тіріона Ланністера з Гри престолів принесла славу талановитому акторові, який до цього не хапав зірок з неба. Зараз у Пітера Дінклейджа велика кількість пропозицій і завантажений графік. Чого тільки варте запрошення у франшизу Люди-Х.

Пітер Дінклейдж

Лаура Брент

Кадр з фільму Хроніки Нарнії

Красуню Ліліанділ, яка згодом за сюжетом книг стає дружиною короля Каспіана, зіграла австралійка Лаура Брент. До речі, фанати серіалу Легенди про Шукача, можливо, пам'ятають її за роллю Морд-Сіт Далії. Одна з останніх робіт Лори – роль Рубі Прайс у фільмі Вінчестер. Будинок, який побудували примари.

Лаура Брент

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