На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
- 249
Навряд чи у світі знайдеться людина, яка не знає, що таке Нарнія. Дивіться, як виглядають зараз актори, що знялися в уподобаному мільйонами глядачів фільмі Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа!
Минуло вже 14 років відтоді, як вийшла всіма улюблена екранізація фантастичної книги Клайва С. Льюїса "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа". Нумо подивимося на улюблених героїв зі стрічки!
Це цікаво: У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
Джорджі Хенлі
Кар'єра Джорджі почалася зі зйомок в рекламних роликах, а пізніше вона грала в невеликому театральному гуртку. Роль Люсі Певенсі стала першою великою і, мабуть, найбільш вагомою роллю за всю її кар'єру. Коли дівчина вчилася в університеті, вона не закинула сцену і зіграла в багатьох театральних постановках місцевого драмгуртка. У 2015 році вона зняла свій перший короткометражний фільм Прилив.
Вільям Моузлі
Після гучної ролі Пітера Певенсі Вільям Моузлі грав в основному на телебаченні: його можна побачити в серіалах Сприйняття і Члени королівської сім'ї. Також він зіграв в пілотному епізоді серіалу Відбір, але шоу так і не вийшло ні на одному каналі. А у 2015 році актор повернувся на великий екран, зігравши у фільмі Брента Райана Гріна Вуаль.
Скандар Кейнс
Скандар – чоловік, який робить впевнені кроки на терені британської дипломатії. Однак навряд чи це ім'я було б настільки відомим, якби він не взяв участь в екранізації знаменитих Хронік Нарнії. У 12 років хлопець отримав запрошення на головну роль у фільмі Лев, чаклунка і шафа і відтоді міг почати успішну акторську кар'єру, але, в результаті вибрав інший шлях.
Анна Попплуелл
Несповідимі шляхи артиста. Хтось, прославившись однією роллю, потім наполегливо намагається піти від асоціацій з настільки вдало втіленим персонажем, а комусь долею написано грати титулованих осіб. Анна Попплуелл – та сама Сьюзен Певенсі з Нарнії – у 2017 році брала участь в зйомках короткометражного фільму про останні дні життя імператорської сім'ї Миколи Другого, з'явившись в образі старшої дочки – княжни Ольги.
Джеймс МакЕвой
Актор шотландського походження, який дебютував у кіно в 15 років. Найбільш відомий за фільмами Хроніки Нарнії, В душі я танцюю, Особливо небезпечний, Люди Ікс: Перший клас, і звісно ж Спліт. У Джеймса є син від шлюбу з актрисою Енн-Мері Дафф, з якою він познайомився на зйомках серіалу Безстидники. Зараз подружжя в розлученні, але щоб не травмувати сина, періодично живуть разом.
Тільда Суїнтон
Кетрін Матильда Суїнтон оф Кіммергейм, більш відома як Тільда Суїнтон – британська кіноактриса, яка найчастіше знімається в авторських фільмах. Найбільш знаменитими фільмами актриси стали Орландо, Костянтин: Повелитель пітьми, Загадкова історія Бенджаміна Баттона, Майкл Клейтон, за які актриса отримувала безліч нагород, в тому числі і статуетку Оскар.
Бен Барнс
Бенджамін Томас Барнс, більш відомий як Бен Барнс – британський кіноактор, зірка бестселерів Хроніки Нарнії: Принц Каспіан, Доріан Грей, Сьомий син та інших.
Пітер Дінклейдж
Роль Тіріона Ланністера з Гри престолів принесла славу талановитому акторові, який до цього не хапав зірок з неба. Зараз у Пітера Дінклейджа велика кількість пропозицій і завантажений графік. Чого тільки варте запрошення у франшизу Люди-Х.
Лаура Брент
Красуню Ліліанділ, яка згодом за сюжетом книг стає дружиною короля Каспіана, зіграла австралійка Лаура Брент. До речі, фанати серіалу Легенди про Шукача, можливо, пам'ятають її за роллю Морд-Сіт Далії. Одна з останніх робіт Лори – роль Рубі Прайс у фільмі Вінчестер. Будинок, який побудували примари.
Більше ностальгії: Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
13:19Заради цих знімків фотограф подорожував з бродячим цирком
-
12:45Три детективних серіали з родзинкою
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
12:01Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:42Даша Астаф'єва у пікантній фотосесії оголила груди
-
11:17Ознаки, які видають аристократичне походження
-
10:44Ці горіхи здатні повернути чоловічу силу
-
10:15Як виглядали відомі політики в молодості
-
09:46Один з ключових героїв більше не буде персонажем Marvel
-
09:23Цей смачний напій може зміцнити ваш імунітет восени
-
08:56У мережі з'явився яскравий інфрачервоний знімок сусідньої галактики
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:14Оновлений рейтинг найпопулярніших б/у авто в Україні
- 06 вересня
-
22:52Науковці пояснили, звідки беруться шульги
-
22:24Правила поведінки у спортзалі, яких слід дотримуватися кожному
-
21:54Вчені поставили крапку у питанні про Чудовисько озера Лох-Несс
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
21:31В Австрії стадіон засадили деревами: фото, яке заворожує
-
21:22Двоколірні джинси: новий тренд у Instagram
-
21:117 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Робота українців потрапила до списку найкращих інтер'єрів року
-
20:42Ви будете здивовані, але білки підслуховують пташок
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я
- 06 вересня
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
18:21Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
-
16:00Литва – Україна: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
14:25Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі
-
11:28Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів
-
10:00Тест на знання грибів: отруйний чи ні?
-
08:25Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу
-
07:33Ранкові процедури, з яких варто починати день
- 05 вересня
-
22:52Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку
-
20:17Трійка найкращих серіалів з усього світу
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
-
15:51Заборонений Стус: 5 книг, які нагадають про наше минуле
-
14:07Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було
-
12:10Фредді Мерк'юрі – 73: маловідомі факти про фронтмена Queen, які вас здивують
-
10:00Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
-
08:29Біллі Айліш стала грішним янголом у кліпі All the good girl go to hell: дивіться онлайн
-
07:15Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека
- 04 вересня
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
17:25Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
-
14:45Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?