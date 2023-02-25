Як змінилася відвідуваність закладів в Україні за рік – цікаве дослідження

Експерти провели дослідження про те, як змінилася відвідуваність українських закладів харчування за рік повномасштабної війни. У ньому аналізують транзакції тільки тих закладів, які продовжують працювати.

Кількість транзакцій у київських закладах за лютий впала на 15%, пише Poster у Telegram-каналі.

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Це якщо порівняти з цим же проміжком часу у 2022-му. Натомість лютневий трафік у Львові зріс на 25% від показників до 24 лютого.

Збільшити трафік у лютому навіть попри війну вдалося майже у всіх областях у центрі й на заході України. Відтак, у Закарпатській області кількість транзакцій за рік зросла на 17%, у Кіровоградській – на 16%, а у Чернівецькій – на 14%.

Найскладніше доводиться закладам на півночі, півдні й сході країни через близькість до територій, де ведуться активні бойові дії. На Херсонщині кількість транзакцій на 62% нижча за показники 2022-го, у Харківській області – на 45%, Запорізькій та Донецькій – на 30%, а в Луганській – на 24%.

Для порівняння кількості транзакцій експерти взяли час з 14 по 20 лютого 2022 року.

Інфографіка: Poster / Telegram Реве та стогне ресторатор

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