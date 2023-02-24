Швейцарський митець підсвічує будівлі в Україні, аби вшанувати пам'ять жертв війни

З 22 по 27 лютого швейцарський художник Геррі Хофштеттер в межах арттуру містами України "Вшанування пам'яті. Світло для надії" підсвітить будівлі й пам’ятники до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Така акція солідарності має на меті принести українцям надію та світло, яких вони були позбавлені протягом року агресивної війни, сповненого трагедій і руйнувань, пише МКІП на своєму каналі у Telegram.

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Геррі Хофштеттер вже побував в Україні зі світло-мистецьким світловим туром минулого року напередодні нового року. У три різдвяні вечори – 23, 24 і 25 грудня він підсвічував будівлі та пам’ятники в Києві та околицях.

Цього разу під час арттуру на відомих будівлях всі охочі зможуть побачити художні проєкції, присвячені річниці повномасштабної війни в Україні, а також українські символи незламності.

МКІП

У Львові вже підсвітили визначні будівлі міста, на яких продемонстрували українські символи незламності та художні проєкції, щоб вшанувати жертв російської агресії.

МКІП

Автор робитиме 15-хвилинні проєкції за допомогою електрогенератора. Маршрут туру та локації не розголошують з міркувань безпеки. Втім, будівлі обирали у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України спільно із місцевим самоврядуванням.

МКІП

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