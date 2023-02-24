За чаєм "як у Байдена" до Укрзалізниці – у поїздах пригощатимуть особливим напоєм

Залізничники зазначають, що тільки до 1 березня чай "Поліський з чебрецем", який замовив на борту потяга президент США, стане "Байденівським". У нас є ще декілька днів, аби встигнути насолодитися іменним напоєм.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці на каналі у Telegram.

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Отже, у потягах Укрзалізниці пасажири тепер можуть випити "Байденівський" чай.

Шапку "як у Джонсона" знає вже вся країна, але дістати її можна тільки у "Залізній крамниці" в Києві. А от чай "як у Байдена" тепер може дозволити собі кожен пасажир Укрзалізниці!" – пишуть в Укрзалізниці.

Втім, залізничники додають, що "Байденівським" чаєм можна посмакувати тільки до 1 березня.

Укрзалізниця / Telegram

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