Як змінилася супермодель 90-х Сінді Кроуфорд: гарячі фото красуні

Сінді Кроуфорд – красуня з 90-х, яку всі пам'ятають завдяки спокусливій родимці над губою. Вона заслужено увійшла в історію моди, адже наполегливо працювала з найвідомішими модельєрами та фотографами. Подивіться, як змінилася супермодель і як вона виглядає у свої 53 роки.

Американська супермодель, акторка й телеведуча Сінді Кроуфорд почала свою кар'єру у 1984 році, після закінчення старшої школи. Зараз, у 53 роки Сінді Кроуфорд продовжує зніматися для журналів та у рекламі. При зрості 175 см та вазі 59 кг, параметри моделі 86-65-91 см.

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Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд – перша супермодель, яка знімалася для журналу "Playboy". Загалом фото красуні є на обкладинках понад 600 журналів. Кроуфорд посідає п'яте місце в топ-100 найсексуальніших зірок XX століття за версією журналу "Playboy". У 2006 році зірці було 40 років і вона посіла 26 місце в рейтингу від журналу "Maxim" Hot 100.

Обкладинки з Сінді Кроуфорд

Обкладинки з Сінді Кроуфорд

Також модель відома благодійниця, вона перераховує кошти на медичні дослідження лейкемії. У неї є благодійний фонд Little Star Foundation, який допомагає дітям.

Сінді Кроуфорд з донькою

Мені вже не двадцять п'ять. У моїх очах можна побачити, що я двічі виходила заміж, що я мати двох дітей. Мені є що сказати, і якщо для того, щоб мені дали це зробити – на обкладинці журналу або в рекламі, – потрібен фотошоп, я тільки за. Я переживу, якщо на моїй фотографії не буде пари зморшок.

Сінді Кроуфорд

Найбільший скандал в моїй кар'єрі трапився якраз через родимку. Тоді я побачила обкладинку відомого журналу зі своєю фотографією, але без ... родимки. Вони її прибрали. Я була розлючена і не дозволяла нікому надалі так чинити.

Сінді Кроуфорд у молодості

Коли у мене сьогодні питають поради молоді моделі, я завжди кажу: Ідіть на курси акторської майстерності!" В наші часи, у вісімдесяті, актриси не сприймали модну індустрію серйозно і у моделей не було з їхнього боку конкуренції: на глянцевих обкладинках були ми й тільки ми. Але ось MTV заволодів умами, а американський VOGUE очолила Анна Вінтур – і це змінило світ. Анна стала ставити на обкладинку зірок, а MTV – пік їх як пиріжки. І тепер це жорсткий серйозний бізнес: коли у зірки виходить фільм, її ставлять на обкладинку, щоб збільшити продажі. А читачі, купивши журнал з такою обкладинкою, йдуть в кіно на цю зірку, а потім ще купують духи її марки. Найбільш ласі шматочки в нашому бізнесі дістаються зараз актрисам. Супермоделлю більше стати не можна.

Сінді Кроуфорд

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