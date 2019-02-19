Сальма Хайєк показала свої апетитні форми

Знаменита акторка Сальма Хайєк не збирається здавати позиції перед молодими зірками, і фігура та вигляд зірки це підтверджує! Ось як виглядає Сальма з несподіваного ракурсу.

52-річна мексиканська та американська кіноакторка, продюсер і режисер Сальма Хайєк не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instaram. Там за звабливою благодійницею стежать понад 9 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться кадрами зі зйомок, звичайних буднів та світських заходів.

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Нещодавно Сальма похизувалась звабливою фігурою у червоній сукні та у золотих підборах. Ось як потрібно робити виграшні селфі:

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