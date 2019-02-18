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Сінді Кроуфорд позбулась одягу для нової зйомки (18+)

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Сінді Кроуфорд повністю роздяглась - фото 1
Сінді Кроуфорд повністю роздяглась / Town & Country Magazine

Відома модель Сінді Кроуфорд здивувала прихильників несподіваним фото без одягу, похизувавшись стрункою фігурою. Жінка вкотре довела, що можна бути красивою у будь-якому віці.

52-річна американська супермодель та акторка Сінді Кроуфорд не збирається поступатись місцем молоді і досі активно працює над власною кар'єрою. До того, знаменита красуня веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 3,9 млн користувачів.

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І це не дивно, адже Сінді ділиться всім, що з нею трапляється: від світських заходів і фотосесій до своїх звичайних буднів. Нещодавно Кроуфорд вразила фанатів оголеним чорно-білим фото, яке з'явиться у фотокнизі "Ангели" від Рассела Джеймса. У своєму віці жінка виглядає справді неймовірно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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