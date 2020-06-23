Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+

Фрея Беха Еріксен – датська топмодель, яка народилася в сім'ї адвокатів в 1987 році, за андрогінну зовнішність і велику кількість татуювань (у неї їх 17) отримала прізвисько "бунтарка". Давайте подивимося, як виглядає красуня сьогодні!

Фрея не збиралася ставати моделлю, а ті пропозиції, які їй надходили ще під час навчання, сприймала як просто підробіток на літо. Фрея хотіла займатися музикою. Однак зараз її даних вистачає, щоб займати друге місце в рейтингу на models.com і бути музою, або просто улюбленицею, багатьох дизайнерів.

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Коли Фреї було 17, її помітив працівник модельного агентства. Тоді ж, у 2004 році, вона підписала контракт з IMG і майже відразу почала активно працювати вже в 2005 році вона відкривала показ Miu Miu і виходила на подіум у Парижі та Мілані для Prada і Louis Vuitton. У тому ж році вона з'явилася в першій для неї рекламної кампанії Jil Sander.

Крім того, вона стала однією з головних героїнь фільму Les Filles en Vogue, знятого спеціально для французького Vogue. Попри свій андрогін і кілька незграбний образ Фреї, який і став її відмінною рисою, Карін Ройтфельд каже, що вона має особливу аристократичність в манері триматися і підносити себе. Саме це поєднання якостей, мабуть, і зробило з дівчини з задатками рок-зірки одну з головних зірок якщо не сцени, то подіуму точно.

Вона брала участь в зйомках для багатьох журналів моди, включаючи американське, французьке, італійське, німецьке, британське, китайське, японське, корейське видання Vogue, Interview, W, американського Harper's Bazaar, французького та корейського Numéro, iD, V і Purple. Вона також з'являлася на обкладинках британського, італійського, французького, китайського, португальського, корейського, японського Vogue, Purple, французької та корейського Numéro, i-D, V і W.

На честь Еріксен були названі кілька речей, включаючи сумочку Freja від Jill Stuart, клатч Freja від Chloé і Freja Lace-Up Stiletto Boot with Zip Detail від Alexander Wang. Сьогодні в портфоліо Фреї зйомки для Balenciaga, Gucci, Hugo Boss, Max Mara, вже згаданий Будинок Jil Sander, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Chloe, Hermes і Chanel.

Гарячі фото Фреї Бехи Еріксен:

Датська модель, на відміну від своїх колег, не веде інстаграм від свого імені. У Фреї є обліковий запис її вихованця Максвелла, в якому іноді модель з'являється і сама. За життям чарівного пса і його господині стежать близько двох тисяч фоловерів, що, звичайно, абсолютно незаслужено. Зараз Еріксен не надто часто з'являється на подіумі або в рекламних кампаніях (виняток показ Calvin Klein осінь-зима 2018), але це, швидше за все, пов'язано не з відсутністю пропозицій, а з особистим бажанням Фреї.

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