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Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
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У 2000 році на екрани вийшов легендарний фільм Рідлі Скотта Гладіатор. Минуло 20 років з моменту прем'єри, і життя головних акторів історичної драми сильно змінилося.
Картина сподобалася критикам і глядачам: її відзначили безліччю нагород, а за оцінками аудиторії на популярних ресурсах вона входить в ряди найкращих за всю історію кінематографа! Давайте подивимося, як виглядають актори стрічки Гладіатор сьогодні.
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Хоакін Фенікс
До Гладіатора Фенікс встиг попрацювати з Джоелом Шумахером, гасом Ван Сент, Олівером Стоуном і іншими метрами. Він підходив і підходить до вибору ролей з незмінною прискіпливістю, тому знакового персонажа в кар'єрі Хоакіна виділити складно. Актор експериментує із зовнішністю, встиг кілька разів заявити про припинення роботи в кіно і ігнорував офіційні церемонії. Хоч епатажна зірка і робить паузи в зйомках, майже за кожен свій проєкт він отримує номінації на престижні нагороди. В особистому житті у Хоакіна все стабільно: з 2016 року він у фактичному шлюбі з Руні Марою.
Недавня робота Фенікса над Джокером (2019) викликала широкий громадський резонанс. Картину або посилено хвалять, або лають, але ніхто не залишається байдужим.
Спенсер Тріт Кларк
Після ролі в Гладіаторі молодого актора запросили на зйомки у психотрилер Невразливий, в якому також знімалися Семюел Л. Джексон і Брюс Вілліс. Майже через 20 років цей фільм режисер М. Найт Шьямалан перетворив на трилогію, знявши продовження Спліт і Скло. В останній частині, яка вийшла в 2019 році, Спенсер повернувся до своєї ролі. Всього в фільмографії актора близько 40 проєктів, часто Кларку дістаються другорядні або епізодичні ролі. Актор майже не дає інтерв'ю, тому про особисте життя чоловіка майже нічого не відомо.
Конні Нільсен
Датська знаменитість перебралася до Голлівуду в 90-х, але саме Гладіатор показав її широкій аудиторії. Після успіху картини, де Конні дісталася головна роль з жіночих, пропозиції посипалися, як з рогу достатку.
Актриса 8 років була у фактичному шлюбі з барабанщиком групи Metallica, від якого народила свого другого сина. Нільсен розміняла шостий десяток, а виглядає чудово. Вона входить до списків найпривабливіших жінок в багатьох опитуваннях. Талант і зовнішні дані допомогли Конні отримати роль цариці Іпполіти в Диво-жінці. До цього образу вона повернеться і в сиквелі у 2020 році.
Джимон Хонсу
У травні 2017 в США відбулася прем'єра пригодницького фільму режисера Гая Річі Меч короля Артура. У картині, в основі сюжету якої лежать легенди про короля Артура, головні ролі дісталися акторам Чарлі Ханнему, Астрід Берже-Фрісбі, Джимону Хонсу і Джуду Лоу.
Попри щільний робочий графік, майстер перевтілень не забуває і про шанувальників. У Інстаграмі Джимон регулярно викладає фотографії зі зйомок, а також відеонарізки з відпочинку. Варто зазначити, що соціальні мережі не єдиний ресурс, що розповідає фанатам про останні новини з життя Хонсу.
Олівер Рід
Роль в Гладіаторі стала для прославленого британця останньою в кар'єрі. До акторської професії Рід довгий час ставився, як до ремесла, і не дивився на художню цінність проєктів, в яких знімався. У 60-х почав підходити до справи серйозніше, хоч покінчити зі шкідливими звичками так і не зумів. Фільм Гладіатор за його участю вийшов у 2000 році вже після смерті актора: він помер у 61 рік від серцевого нападу.
Рассел Кроу
У 2002 році Рассел дебютував як режисер з короткометражкою 60 зайвих годин в Італії. 12 квітня 2010 року актор був удостоєний честі вручення йому особистої зірки на Алеї слави. Дружиною Рассела Кроу стала Даніель Спенсер, від якої у нього двоє синів. Однак жовта преса регулярно пише про романи найсексуальнішого актора, наприклад, йому приписували роман з актрисою Мег Райан, партнеркою по фільму Доказ життя (2000). Крім іншого, Рассел Кроу захоплюється регбі, він навіть є співвласником одного з найстаріших регбі-клубів Австралії. Рассел Кроу зіграв у таких популярних фільмах, як Сукупність брехні, Ніжність, Робін Гуд.
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