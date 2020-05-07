Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+

Шанель Іман – дівчина надзвичайної краси. Здавалося, що одразу після народження з таким ім'ям їй просто судилося стати супермоделлю. Давайте подивимося, як красуня виглядає сьогодні!

Своє незвичне ім'я Шанель Іман отримала на честь улюбленого дизайнера матері і її кузини, відповідно. І вже в модній індустрії вона прийняла рішення залишити саме це своє екзотичне ім'я і не використовувати прізвище Робінсон.

Це цікаво: Відео дня: 15-річна Юлія Саніна бере участь у телешоу, ведуча якого – Тіна Кароль

З самого дитинства дівчина відрізнялася від своїх однолітків, а все тому, що її зріст привертав дуже багато уваги. Помітивши цю особливість Шанель вирішує присвятити своє життя модельному бізнесу і тому вже у віці 13 років починає вбиратися в різні сукні і позувати в них. Одного разу це помітила її тітка і недовго думаючи відвела дівчинку до місцевих модельних агентств.

У 2006 році Шанель Іман спробувала своє щастя в конкурсі Supermodel of the World, організованого модельним агентством Ford Model's. Правда, в тому конкурсі вона посіла лише третє місце, однак і воно дозволило їй підписати контракт з агентством. І незабаром вона з'явилася під час показу колекції осінь-зима 2006 модних брендів Custo Barcelona і DKNY.

У 2008 році її кар'єрний зріст кинувся вгору, оскільки вона брала участь у багатьох відомих показах, серед яких окремо варто виділити Christian Dior, Dolce & Gabbana, Rock & Republic тощо. Крім цього спільне фото з двома знаменитими моделями прикрасило титульну сторінку молодіжного глянцю Teen Vogue.

Я не хочу все життя займатися модельним бізнесом. Я б хотіла займатися дизайном одягу і працювати з великим Будинком моди, як, наприклад, Фарел Вільямс, який робить колекції для Louis Vuitton. У мене є багато ідей, і хотілося б їх втілити.

У березні 2009 року Шанель Іман спробувала свої сили і на телебаченні. Разом з ізраїльською моделлю Бар Рафаелі Іман веде шоу на телеканалі MTV House of Style, яке присвячене моді, дизайну і, власне, моделям. У 2010 році Шанель вирішила кардинально змінити своє життя і тому пішла з Ford Models. Зрозуміло, така сексуальна зовсім ще юна модель не могла довго залишатися без уваги і лише через кілька тижнів її запросили в модельне агентство Supreme Management. Пропрацювавши у них менше року модель віддала перевагу більш відомому агентству і недовго думаючи перейшла в IMG.

Гарячі фото Шанель Іман 18+

Крім усього перерахованого вище Шанель Іман може похвалитися своїм власним бутиком одягу, під назвою Red Bag, а також численними благодійними рекламними компаніями, спрямованими на допомогу Африканському народу.

І ще: Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото