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Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+

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Маріякарла Босконо - фото 1
Маріякарла Босконо / soonainboston

Маріякарла Босконо – чарівна італійська модель. За час своєї кар'єри вона перетворювалася з шатенки з довгим волоссям на блондинку з короткою стрижкою, і навпаки. Давайте подивимося, як виглядає красуня сьогодні.

Маріякарла Босконо народилася 20 вересня 1980 року. Наша героїня цілком могла народитися в Таїланді, саме там жили її батьки на початку 1980, проте напередодні пологів її сім'я перебралася в Рим, і дівчинка з'явилася на світ в столиці Італії.

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Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406722

У 17-річному віці Маріякарла вирішила, що непогано було б спробувати себе в амплуа моделі – один з друзів її батьків, італійський фотограф, влаштував для неї фотосесію, і дівчині сподобалося позувати перед камерами. Батьки підтримали захоплення доньки, але сама Маріякарла виявилася більш свідомою: Босконо вирішила, що спочатку потрібно закінчити школу, а вже потім підкорювати подіум.

Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406724
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406723

Закінчивши навчання, вона підписала контракт з нью-йоркським агентством DNA Model Management і стала однією з улюблених моделей Карла Лагерфельда. Особливо модель полюбилася і модному дому Givenchy. Сьогодні дівчина живе в Нью-Йорку, називаючи його другою домівкою після Риму. Вона одружена з італійським підприємцем, виховує доньку.

Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406726
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406728
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406727

У різний час Маріякарла Босконо представляла такі бренди як Shiatzy Chen, Chanel, Blumarine, Moschino, Etro, Givenchy, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Alessandro Dell'Acqua, Escada, Marc Jacobs, DKNY, Diesel, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti , Armani Exchange, Dolce & Gabbana, Barneys New York, Francois Nars, H & M, John Galliano, Hermes, Lanvin, Loewe, Prada, Pucci, Missoni і Salvatore Ferragamo.

Коли мене прийняли для рекламної кампанії Givenchy, я була на четвертому місяці вагітності, а коли знімали на шостому. Потім з'явилася ще одна кампанія, через місяць-півтора після пологів. Я була найбільш вразливою і недовірливою істотою на світі! Набрала вагу, мало спала і здавалася собі потворою

Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406729
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406730

Найпродуктивнішим роком в її кар'єрі став 2005: вона брала участь в більш ніж 70 шоу в Нью-Йорку, Мілані та Парижі за один сезон, заробила близько трьох з половиною мільйонів доларів і потрапила до ТОП-15 найбільш високооплачуваних моделей за версією Forbes. Після цього протягом усього 2007 року вона не виходила на подіум, але вже в наступному році знову повернулася до роботи.

Гарячі фото Босконо 18+

Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406733
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406732
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406734
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406735
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406737
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406736
Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+ - фото 406738

У 2008 році італійська модель стала "обличчям" рекламних кампаній Emilio Pucci, Hermès, John Galliano і Moschino і представляла на подіумах Gucci, Dolce & Gabbana, Fendi, Christian Dior, Versace, Yves Saint Laurent і Jean Paul Gaultier. Маріакарла Босконо не тільки успішна модель, вона також взяла участь в декількох постановках в нью-йоркському театрі, організованому знаменитим Лі Страсбергом. Серед її ролей героїні п'єс "Чайка" Чехова і "Наймичка" Жана Жене.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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