Як зміцнити суглоби за допомогою харчування

Здоровий хребет та суглоби – основа повноцінного активного життя. Як виявляється, те, що ми їмо, прямо впливає на здоров'я суглобів. Харчування робить нас здоровими та красивими.

Для профілактики захворювань суглобів обов'язково одягайтеся за погодою, носіть хороше взуття в ожеледицю, щоб уникнути травм, та їжте корисні продукти, пише euromed.

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Велике значення має те, в якому вигляді їжа надходить до організму. Їжа має піддаватися кулінарній обробці. Потрібно виключити смажене, обмежити тривалу теплову обробку. Бажано продукти запікати, тушкувати, варити чи готувати страви на пару.

Що потрібно включити у раціон? Продукти, багаті на сірку і селен. Селен дуже важливий мікроелемент здоров'я суглобів. Він бере участь у процесах їх живлення та зволоження. Збагатити свій раціон селеном можна, використовуючи такі продукти, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка та індичка, печінка яловича, гриби, сир, крупи та бобові.⁣⁣ ⁣⁣Сірка у достатній кількості міститься у продуктах, де є білок – усі види м'яса та риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти. Головне вживати ці продукти в адекватній кількості.

Особливо корисні для суглобів петрушка та кріп. Треба щодня з'їдати 1 столову ложку зелені кропу та одну чайну ложку зелені петрушки. Бажано їсти зелень зі своєї ділянки.

Як зміцнити суглоби за допомогою харчування

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