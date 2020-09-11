Як зменшити шкоду від ранкового горняти кави

Кава є одним з найбільш спірних продуктів. Одні вчені стверджують, що цей напій негативно діє на організм, тому його слід обмежити в раціоні, а інші перераховують його лікувальні властивості. Так що ж робити?

Ранок з чашки кави починають мільйони людей, тому нутриціолог Ірина Писарєва розповіла, як мінімізувати її шкідливий вплив.

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Спеціалістка зазначила, що кава здатна викликати залежність, погіршити травлення (особливо, якщо випити її натщесерце), а також вимивати кальцій з організму. Тому її не рекомендують випивати більше 2-3 маленьких горняток на день. Якщо ж ви нехтуєте цим правилом, тоді краще шукати більш корисну альтернативу, наприклад, замінити каву цукром, який схожий за смаком, але не містить кофеїну.

Якщо ж цей варіант не підходить, тоді мінімізувати шкоду кави і знизити її калорійність можна відмовившись від цукру, вершків, молока і інших добавок. Згідно з даними дослідження, 75 осіб зі 100 мають приховану непереносність молочного білка, тому після його вживання вони скаржаться на проблеми з травленням, висипаннями на шкірі тощо.

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