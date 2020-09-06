Ці види чаю допомагають спалити жир

Не лише дієти допомагають отримати струнке тіло, адже від звичайного здорового раціону залежить і вигляд, і самопочуття. Така ж ситуація і з напоями, адже деякі з них не лише смакують, а й дозволяють спалювати жир.

Деякі види чаю не лише допомагають відновити спокій, покращити настрій та зарядити енергією, а й пришвидшують спалення жиру в організмі.

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М'ятний чай. За даними науковців, аромат м'яти не тільки позитивно впливає на нервову систему, а й здатен зменшувати відчуття голоду. Якщо регулярно пити цей напій, то можна уникнути переїдання, а організм почне активно спалювати запаси жиру.

Зелений чай. Завдяки високому вмісту кофеїну цей чай стимулюють метаболізм, що дозволяє спалювати більше жирів для вироблення енергії.

Чай матча. Це не лише ідеальний варіант, щоб замінити каву, а й спосіб спалити жири та уникнути появи нових відкладень. Звісно ж, перегинати палку та пити постійну лише матчу – не найкраща ідея, адже для регулярного пиття підходить лише вода.

Будь-яке бажання схуднути має на практиці поєднуватись не лише з правильним вибором напоїв та страв, а й з помірними фізичними навантаженнями для максимальної ефективності.

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