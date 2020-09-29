Як зігрітися в квартирі у період, коли ще не увімкнули опалення

Холодні осінні дні вже почалися, а ось опалювальний сезон, як зазвичай, стартує з деяким відставанням від примх погоди. Щоб не перетворитися у бурульку вдома, потрібно активніше зігріватися. Допоможуть у цьому кілька простих та доступних всім речей.

Гаряча їжа та напої

Якщо ви рідко готуєте, то осінні холоди – найкращий час, щоб це змінити. Кухня, на якій включена плита, – одне з найтепліших місць вдома, поки немає опалення, тому під час готування ви точно будете менше мерзнути. Ну, а після зможете додатково зігрітися гарячою їжею. Якщо готувати їжу немає часу, робіть прості зігріваючі напої: чай, морси або какао.

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Фізичні вправи

Ще один відмінний спосіб швидко зігрітися. Навіть легка зарядка на 15-20 хвилин, що складається з простих вправ, допоможе побороти холод, а заодно підбадьорить та підійме настрій.

Ванна або душ

На жаль, нерідко відсутність опалення супроводжується ще й цілковитою відсутністю гарячої води. Але якщо вона все-таки є, то ванна або душ – прекрасна можливість як слід відігрітися. Головне, після гарячих водних процедур одягайтеся тепло і сушіть волосся, інакше можна серйозно застудитися.

Грілки

Ідеальні рятівники від крижаного ліжка, в яке зовсім не хочеться лягати, навіть коли сильно хилить на сон. Заздалегідь кладіть грілку в ліжко, щоб вона встигла зігріти постіль перед тим, як ви підете спати.

Обігрівач або тепловентилятор

Відмінний спосіб позбутися від холоду у квартирі, але, на жаль, часом досить дорогий (особливо якщо вам потрібно обігрівати велику площу) через велику витрату електроенергії. Якщо ви користуєтеся обігрівачем або тепловентилятором, не забувайте про правильну експлуатацію подібних приладів, оскільки вони пожежонебезпечні.

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