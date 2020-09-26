Як проводять свої вихідні успішні чоловіки

Як провести свій вікенд з користю, і при цьому відпочити? Той, хто бажає досягти своїх цілей, також має вміти відпочивати правильно.

Плануй на кожен вікенд кілька ключових подій

Багатьом людям стає погано тільки від однієї думки, щоб планувати вихідні. Але зовсім не потрібно планувати все до хвилини, якщо ти вирішив здійснити у вихідні кілька цікавих задумів. Три заняття по три години – це всього 9 годин з 36 годин відпочинку.

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Складаючи план, не забувай про те, чого не робив уже давно

Не бійся зайнятися чимось, що в останній раз робив ще підлітком. Піти пограти в футбол або будь-яку іншу цікаву гру – це дуже навіть непоганий варіант.

Вигадуй нові маленькі звички і сімейні традиції

Багато щасливих родин мають власні звички і заняття, яким вони з радістю віддаються на вихідних. Це може бути що завгодно – приготувати щось оригінальне, прогулятися парком суботнім днем. Головне – це має перетворитися на ритуал, потім на традицію, а потім і на приємні спогади, які додадуть сил в скрутну хвилину.

Виділи годину для повної "відключки" від суспільства

Це вкрай необхідно, щоб "розрядитися". Це може бути час для сну – з першої до третьої в суботу та неділю. Щось на кшталт сієсти в спекотних європейських країнах: не обов'язково треба спати, можна просто подивитися фільм, почитати книгу, або знайти будь-яке інше цікаве заняття.

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