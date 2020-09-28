Три осінніх ритуали, які допоможуть створити вдома затишок

Багато людей з настанням осені впадають у відчай і смуток. Щоб позбавити себе і своїх рідних таких думок, дотримуйтеся цих приємних ритуалів, які створять навколо вас комфорт і затишок!

Заварюйте чай

Какао, каву: головне з близькими людьми та зі смаколиками. Або ж купуйте різні види чаю і спробуйте їх всі по черзі: пуер і мате, улун і каркаде, Іван-чай і матчу, заварюйте без поспіху, вивчивши всі тонкощі. Пити чай на самоті неможливо, тому разом з ароматним напоєм у ваше життя увійде традиція посиденьок з подругою або близькою людиною. Тепле спілкування – те, що треба для затишку.

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Викиньте старі речі

Накопичуючи мотлох вдома, ми ніби позбавляємо себе можливості вільно дихати. Щоб вдома стало дійсно затишно, необхідно його очистити. Тому не лінуйтеся влаштувати велике прибирання, щоб вдома стало просторіше і затишніше.

Оновлення простору

Після того як проведете глобальну зачистку, купіть собі додому обновки. Так-так, влаштуйте шопінг не тільки для себе, але і для вікон, ліжка, крісла та стола. Вибираючи текстиль, зверніть увагу на теплі і світлі відтінки: взимку буде мало сонця, тому темні речі тільки додаватимуть похмурості.

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