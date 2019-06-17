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Як зібратись з силами та змусити себе працювати влітку
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Літо для більшості людей є ідеальним часом для відпустки, однак неможливо всі три місяці уникати роботи. Ці прості поради допоможуть сконцентруватись та підняти свою працездатність.
Спекотні літні дні змушують думати про відпочинок десь у горах чи на побережжі, але аж ніяк не стимулюють працювати. Якщо ваш робочий день змушує вас страждати через лінь та небажання, то є простий спосіб це змінити і повернути режим "чудовий працівник".
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План дій. Ідеальна погода заважає зібратись з думками? Саме час завести робочий щоденник. Він допоможе чітко визначати всі завдання та складати плани на весь тиждень. А наприкінці кожного робочого дня можна з відчуттям виконаного обов'язку ставити галочки чи викреслювати пункти.
Мотивація. Ні для кого не секрет, що цілі у житті та хобі є дуже важливим для кожної людини. Тому пора визначитись з метою на найближчий час, а також випробувати щось таке, що може приносити задоволення. Це допоможе не піддаватись нудьзі на роботі та працювати якісніше.
Наведіть лад. Якщо у вас промайнула думка, що це ще один варіант, як уникнути роботи, то це не зовсім так. Порядок на робочому місці допомагає сконцентруватись та не відволікатись на інші речі.
Правильний відпочинок. На щастя, цілодобова робота вважається незаконною, тому у вас є вільний час для себе. Його найкраще проводити максимально активно та приємно, тоді сірі будні не здаватимуться пустою тратою дорогоцінного часу, а літо не буде пролітати непомітно.
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