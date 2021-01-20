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Місячний календар стрижок на лютий 2021: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар стрижок і фарбування волосся на лютий 2021 – найсприятливіші дні для походу в перукарню для жінок і чоловіків.
Актуальний календар стрижок на лютий точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у лютому, аби зміни іміджу не розчарували вас.
Коли можна стригти волосся у лютому
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|ЛЮТИЦ 2021
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|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
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Довготривале спостереження за місячними фазами та взаємозв'язками здоров'я волосся приводить до висновку, що найкращим часом для стрижки є повний Місяць, оскільки на наш організм як біологічну структуру сильно впливають природні ритми. Період повного Місяця – це момент, коли все наповнене його енергією.
Однак не слід забувати дотримуватися своїх особистих біологічних ритмів та стежити за здоров'ям. Для деяких людей час повного Місяця може бути критичним, тому краще вибрати інший день для стрижки.
Найкращий час для зміни іміджу:
- Якщо ви хочете, щоб ваше волосся росло швидше і мало міцне коріння, тоді варто робити стрижку під час Місяця, що зростає.
- Якщо ви хочете уповільнити ріст волосся та зміцнити його структуру, варто стригти його під час спадання Місяця.
- Ідеальний час для стрижки – час повного місяця в Леві або в Діві.
Не слід стригти волосся:
- під час молодого Місяця (найкритичніший для вашого тіла період)
- на 9-й місячний день
- на 15-й місячний день (при виборі цього дня подивіться на своє здоров'я та місячну фазу для свого знака зодіаку)
- на 23-й місячний день
- під час місячного та сонячного затемнення
Перебування Місяця в певному знаку Зодіаку – найважливіший фактор, щоб правильно вибрати час для стрижки:
- Місяць в Овні – стрижка у цей період допоможе пришвидшити ріст волосся, якість якого може бути поганою. Цей період не сприятливий для зміни зачіски, оскільки знижується імунітет.
- Місяць у Тельці, Козорізі та Діві – сприятливий період для росту волосся, зменшується посічення та випадіння. Для використання хімічних засобів для завивки, фарбування – найкращий час, коли місяць перебуває у Діві.
- Місяць у Близнюках – у цей період волосся може бути неслухняним, але легко буде піддаватися будь-яким маніпуляціям.
- Місяць у Близнюках і Терезах – сприятливий час для стрижки. Хороший ріст волосся після неї. Тішить стан і якість волосся.
- Місяць у Водолії – відмінний час для експериментів з іміджем. Здоров'я волосся залишається незмінним. Проте, якщо можливо, уникайте стрижки.
- Місяць у Раку та Рибах уповільнює ріст волосся. Хороший період для тих, хто має ламке і сухе волосся.
- Місяць у Леві сприятливий для фарбування волосся. Стрижка можлива лише для красивого, шовковистого та об'ємного волосся.
- Місяць у Стрільці несприятливий для стрижки. Зачіска не тримає форму, волосся неслухняне та не підходить для укладання.
- Місяць у Скорпіоні не впливає на здоров'я волосся. Волосся може стати міцнішим і густішим.
Місячний календар стрижок на лютий
1-2 лютого. У ці дні все залежить від вашого бажання. Загалом можна стригтися у цей період, але не очікуйте, що після цього стан волосся покращиться.
3- 5 лютого. У ці дні можна поекспериментувати із кольором волосся. Стригтися не рекомендовано для тих, хто має ламке і сухе волосся.
6-7 лютого. Цей період не сприятливий для стрижки та зміни зачіски. Настрій та самопочуття можуть погіршитися.
8-9 лютого. Цей період підходить для фарбувати та стрижки волосся, оскільки в ці дні змінюється на краще його структура. Кінчики менше січуться.
10-11 лютого. Стрижка у цей час не вдала ідея. Волосся стане ламким та сухим. Однак, можна спробувати змінити його колір.
12-14 лютого. Зміна зачіски та кольору волосся не рекомендується. Краще навіть утриматися від миття.
15-16 лютого. У ці дні варто утриматися від стрижки або фарбування волосся.
17-19 лютого. Саме час відвідати вашого перукаря: волосся буде рости швидше, його стан покращуватиметься і менше буде сіктися.
20-21 лютого. В ці дні можна спробувати змінити колір волосся, поекспериментувати із зачісками, але стригтися не рекомендується, оскільки волосся може стати неслухняним.
22-23 лютого. Будь-які процедури у цей період слід проводити з великою обережністю. Не рекомендується стригти, фарбувати або епілювати волосся.
24-26 лютого. Ці дні найсприятливіші для зміни зачіски, стрижки та фарбування волосся. Нарешті можна записатися до перукаря, якщо ви давно цього хотіли!
27-28 лютого. Місячний календар стрижок описує цей день, як сприятливий для будь-яких маніпуляцій з волоссям.
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