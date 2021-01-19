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Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото

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Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 1

В рамках нового флешмобу в Instagram хлопці по всьому світу виголюють свої бороди у формі "мавпячих хвостів". Дивіться, як виглядає новий писк моди.

Йдеться про метод стрижки волосся на обличчі, коли одна частина вусів з'єднується з бородою на підборідді, а друга збривається. Цікаво, що вперше таким чином виголив волосся на обличчі бейсболіст Майк Фірс у вересні 2019 року. Тоді спортсмен хотів розсмішити членів своєї команди.

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Нова хвиля популярності цього незвичайного способу "нахлинула" тільки у 2021 році: чоловіки почали масово публікувати фото з новим типом бороди у соцмережах.

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443767

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443768

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443769

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443770

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443771

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443772

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443773

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443774

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443775

Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото - фото 443776

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