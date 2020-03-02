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Як жартують у NASA: фото з офісу розвеселило мережу

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Жарти від учених NASA - фото 1
Жарти від учених NASA

Почуття гумору у кожному колективі різне, але працівники компанії NASA також полюбляють жартувати, а не лише працювати над вивченням та підкоренням космосу. І прихід весни став чудовим приводом для приколів.

На платформі Reddit користувач з ніком jftims поділився епічним фото зі свого робочого місця, яке за короткий час опинилось у трендах. За лічені години допис переглянули понад 67 тисяч переглядів та більш як 700 коментарів.

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"Співробітник надіслав мені це...Ми працюємо у NASA", – відзначив автор під кадром, на якому є напис "Вже березень. Весна вже за рогом". Відзначимо, що з англійської spring можна перекласти не лише як пору року, а й як пружину чи навіть джерело. Учені також жартують, хоча й по-своєму :)

Co-worker sent me this... We work at NASA. from r/funny


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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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