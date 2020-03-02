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iPhone 11 майже два місяці пролежав на дні озера: що з ним сталося
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Сім'я з Монтани поділилася з Apple та ЗМІ історією про неймовірні пригоди їхнього смартфона iPhone 11. Гаджет пролежав на дні озера майже два місяці, після чого його таки вдалося знайти. Але вразило власників пристрою зовсім не це.
На початку жовтня Ліза і Джейкоб Тройер разом з їх донькою Софі поїхали у Disney World у Флориді, щоб здійснити давню мрію дівчинки. Вони пробули там тиждень, але в останній вечір з Софі сталася неприємність: її iPhone 11, який купили напередодні поїздки, випав з сумки і впав в озеро "Лагуна семи морів".
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Дівчинка вже не розраховувала повернути смартфон, але її батьки про всяк випадок повідомили про інцидент співробітникам Disney World. Ті розповіли, що у них є команда аквалангістів, які частенько знаходять на дні озера втрачені речі. Повернувшись додому, Софі купили новий телефон. Дівчинка була засмучена, тому що на iPhone залишилися всі фотографії з поїздки.
Яке ж було здивування сім'ї, коли майже через два місяці з ними зв'язалися співробітники Disney World і розповіли, що знайшли смартфон. Більш того, він був у робочому стані, хоча був захищений тільки тонким силіконовим чохлом. Правда, в чохлі було трохи піску і мулу, зате всі фотографії з поїздки збереглися.
Ліза написала лист генеральному директору Apple Тіму Куку і розповіла йому про те, що трапилося. Він подякував їй за те, що вона поділилася історією.
Ми, звичайно ж, не заохочуємо топити свої новенькі iPhone. Але є всі шанси, що після несподіваних водних процедур гаджет продовжить вас тішити ще не один рік.
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