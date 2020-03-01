Французький воротар забив собі безглуздий гол: відео

У другій французькій лізі голкіпер закинув м'яч у власні ворота. Дивіться курйозне відео!

Кан і Гренобль не так давно грали в Лізі 1.

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Зараз ці клуби тверді середняки Ліги 2. В їхньому очному поєдинку стався курйоз року. Воротар гостей намагався вкинути м'яч в гру, але той виявився у своїх же воротах. А от французькому наставнику Реала Зінедіну Зідану дісталося від ганського захисника суперників Айду. Дивіться коротке відео, як все було.

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