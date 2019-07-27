Як Зеленський відвідав зйомки Ліги сміху в Одесі (фото)

Президент України Володимир Зеленський побував в Одесі на зйомках телешоу Ліга сміху. Дивіться, як це було.

В Одесу президент вирушив з неофіційним візитом, в економ-класі авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

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Разом із Зеленським летів глава Офісу президента Андрій Богдан. За даними ЗМІ, зупинився президент в п'ятизірковому Hotel de Paris, а ввечері поїхав на морський вокзал, де знімали Лігу сміху.

Зеленський сидів у першому ряду, а глядачів перевіряли металошукачами, "відбирали навіть пластикові пляшки і стаканчики". "У залі присутній наш колишній. Ведіть себе зухвало, щоб йому було заздрісно", – сказав ведучий шоу Євген Кошовий.

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