Зеленський готовий дати інтерв'ю російським журналістам (відео)

Президент України Володимир Зеленський готовий до незручних питань та інтерв'ю журналістам з Росії. Про це він розповів у штабі "Слуги народу".

На час позачергових парламентських виборів штаб "Слуги народу" знову став місцем активних зустрічей для журналістів. Серед них опинились і представники РБК Росія, які спитали в українського президента, чи погодився б він на інтерв'ю.

І ще: Явка на виборах в Раду виявилася найнижчою в історії: скільки українців проголосували

У свою чергу Зеленський пожартував, що, вочевидь, журналістка, не грала з ним у теніс та запропонував обрати будь-який інший спорт. Щоправда, згодом він уточнив, що на президентських виборах у штабі були представники з РБК Україна, а не Росія.

"Я відкритий, не проти будь-якого інтерв'ю. Чесно кажучи, це питання навіть не до мене. Якщо можна, поговоріть із нашої прес-службою. Ви ж знаєте, Україна відрізняється від багатьох країн, мені здається, відкритістю, демократичністю", – сказав Зеленський.

Читайте також: ЕКЗИТ-ПОЛ 2019: результати голосування, які партії проходять у парламент