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Парламентські вибори 2019

Володимир Зеленський прокоментував перемогу Слуги народу

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / bn24.biz

Президент Володимир Зеленський прокоментував дані екзит-полів, згідно з якими його партія перемагає на дострокових виборах до Верховної Ради у неділю, 21 липня.

Володимир Зеленський подякував за підтримку його партії і пообіцяв, що Слуга народу не підведе виборців.

До слова: Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00

"Це не просто велика довіра – це велика відповідальність. Ми не підведемо українців. Пріоритет для нас, як і для кожного українця, – припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка до сих пір залишається в Україні. Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, які ми обіцяли українцям, обов'язково зробимо", – сказав президент України.

Гарант також додав, що сьогодні "можна розслабитися нашій команді, але не дуже сильно, тому що завтра вранці треба працювати".

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