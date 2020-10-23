Як збільшити рівень заліза в організмі

Лікар-дієтолог Наталія Самойленко на своїй сторінці в Instagram розповіла, які продукти допоможуть збільшити рівень заліза.

Нестача вітамінів і корисних речовин негативно впливає на роботу всього організму. Наприклад, дефіцит заліза призводить до депресії, проблем з кишечником, ламкості волосся і нігтів тощо.

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Спеціалістка зазначила, що нестача заліза в організмі призводить до купи проблем зі здоров'ям. У таких випадках, варто переглянути свій раціон і додати до нього продукти, багаті цією речовиною. Сюди входить червоне м'ясо, яловича печінка, сочевиця, устриці, горіхи, чорнослив та інші.

Але, щоб залізо краще засвоювалося організмом, його не варто вживати разом з кавою, чорним і зеленим чаєм, шоколадом, злаковими, тому що вони будуть блокувати процес. Замість цих продуктів, збагатите організм вітаміном С, який містять цитрусові, броколі, зелень, а також бета-каротином, який можна знайти в моркві, шпинаті, перці та інших. Ця група продуктів допомагає організму краще поглинати залізо.

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