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Як збільшити рівень заліза в організмі
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Лікар-дієтолог Наталія Самойленко на своїй сторінці в Instagram розповіла, які продукти допоможуть збільшити рівень заліза.
Нестача вітамінів і корисних речовин негативно впливає на роботу всього організму. Наприклад, дефіцит заліза призводить до депресії, проблем з кишечником, ламкості волосся і нігтів тощо.
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Спеціалістка зазначила, що нестача заліза в організмі призводить до купи проблем зі здоров'ям. У таких випадках, варто переглянути свій раціон і додати до нього продукти, багаті цією речовиною. Сюди входить червоне м'ясо, яловича печінка, сочевиця, устриці, горіхи, чорнослив та інші.
Але, щоб залізо краще засвоювалося організмом, його не варто вживати разом з кавою, чорним і зеленим чаєм, шоколадом, злаковими, тому що вони будуть блокувати процес. Замість цих продуктів, збагатите організм вітаміном С, який містять цитрусові, броколі, зелень, а також бета-каротином, який можна знайти в моркві, шпинаті, перці та інших. Ця група продуктів допомагає організму краще поглинати залізо.
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