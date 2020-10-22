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Розвінчані популярні міфи про яйця і холестерин

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Яйця - фото 1
Яйця / the-challenge

Хоча і заведено обмежувати споживання продуктів з високим вмістом холестерину, таких як яйця, продукти з високим вмістом насичених і трансжирів насправді можуть бути гірші для ваших артерій. Ось що вам треба знати.

Насправді яйця не обов'язково шкідливі. За словами Соні Ангелоне, консультанта з харчування Академії харчування та дієтології, яйця є найбільш концентрованим джерелом дієтичного холестерину в нашому раціоні. В одному яйці близько 186 міліграмів холестерину – всі вони зосереджені в жовтку.

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Але у 2013 році Американська кардіологічна асоціація і Американський коледж кардіології не змогли знайти переконливих наукових доказів того, що обмеження харчового холестерину впливає на "поганий" холестерин в артеріях. У 2015 році дієтичні рекомендації для американців навіть скасували рекомендацію з холестерину: 300 міліграмів на день, заявивши, що у них недостатньо інформації, щоб встановити межу.

Фактично, дослідження 2020 року, опубліковане в British Medical Journal, показало, що у людей, які їли близько одного яйця в день, ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця або інсульту не вище, ніж у людей, які не їли яйця. Коментуючи дослідження, дієтолог Керрі Ракстон, доктор філософії, зазначила, що яйця не уявляють ризику для рівня холестерину в крові.

Розвінчані популярні міфи про яйця і холестерин - фото 431367

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Джерело: info-one
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