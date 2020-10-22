Вчені з'ясували, як зупинити випадіння волосся

Науковці знайшли біологічний механізм, який допоможе запобігти випаданню волосся.

Так, фахівцям вдалося дізнатися, що стовбурові клітини волосяних фолікулів, які відповідають за процес росту волосся, можуть продовжувати їхнє життя, завдяки активації різних метаболічних станів.

І ще: Як змусити себе піти на ранкове тренування

Спочатку вони провели не один експеримент на гризунах, перш ніж встановили, що головну роль в цьому процесі відіграє білкова структура під назвою Rictor. Спеціалісти розповідають, що вся справа в ідентифікованих стовбурових клітинах, які дозволяють детально вивчити регенеративні механізми. І якщо вийде зупинити порушення цих механізмів, то таким чином можна зупинити процес випадіння волосся.

Фахівці прийшли до висновку, що нестача білка Rictor, який є ключовим у перемиканні метаболічних станів стовбурових клітин, може призвести до облисіння. А якщо ж подбати про правильну роботу цього білка, то волосяні фолікули будуть максимально довго зберігати свою функціональність.

Це цікаво: Медики розповіли, як лікувати запалені гланди