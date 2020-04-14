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Як зберегти романтику на початку стосунків

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Стосунки - фото 1
Стосунки / zdorovia

Психологи дали просту пораду, як продовжити романтичний період на початку стосунків.

Експерт Скотт Керролл провів дослідження, які допомогли зрозуміти, як втримати романтичні стосунки якомога довше. Він пояснив, що на закоханість викликає у людей бажання бачитись якомога частіше і бути поряд майже весь час. Саме це і може швидко вбити всю романтику та трепетність зустрічей.

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Психолог пояснює, що часті побачення не лише підсилюють почуття, а й пришвидшують ідеальний романтичний період, що впливає на подальший розвиток стосунків. Тому Керролл радить відмовитись від щоденних зустрічей, адже це може захистити майбутнє пари та зміцнити його.

Також експерти пояснюють, що активні зустрічі на старті стосунків прискорюють і інтимну близькість через ілюзію тісного зв'язку. У той же час справжня впевненість та наближеність до людини з'являється за місяці і навіть роки стосунків. Тому психологи радять з обережністю ставитись до потенційних партнерів особливо тим, хто схильний сприймати все близько до серця.

Як зберегти романтику на початку стосунків - фото 287625
Як зберегти романтику на початку стосунків

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Джерело: zdorovia
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