Психологи розповіли, що щасливі пари роблять перед сном

Це заняття свідчить про те, що ви щасливі у парі

Експерти переконані, що ця традиція – запорука успіху здорових і щасливих стосунків. Візьміть на озброєння, аби почуватися значно краще та отримувати задоволення від життя.

Психологи зі США протягом певного часу спостерігали за гармонійними парами, яких протягом багатьох років пов'язують стосунки.

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Експертів цікавили їх звички і ритуали. З'ясувалося, що щасливі в сімейному житті люди щодня перед сном обговорювали хороші новини. Навіть якщо нічого надихаючого не відбувалося, люди знаходили моменти, які варто вважати позитивними.

На думку дослідників, звичка фокусуватися на позитивному знижує стрес і сприяє прояві сексуального інтересу. Таким чином, позитивні пари легше переносять життєві негаразди та частіше займаються сексом. Їх якість сну також кращою, ніж у тих, хто постійно перебуває у стресі і не розлучається пізно увечері з гаджетами.

Експерти рекомендують концентруватися на позитивних емоціях

Перед тим науковці виявили, що жінки, які перебувають у третьому шлюбі, почуваються значно щасливішими у порівнянні з тими, хто ніколи не був заміжньою або перебував у стані розлучення. Психологи пов'язали це з тим, що вони вже чітко знають, чого хочуть, і не пред'являють завищених вимог партнерам.

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