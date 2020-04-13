Найбільш несумісні пари за знаком Зодіаку

Знаки Зодіаку, які зовсім не створені один для одного

Кожна люди намагається знайти свою половинку, але не всім щастить відшукати саме того, хто ідеально доповнить. Астрологи назвали три союзи, які зовсім несумісні та мають дуже низькі шанси на створення щасливої родини.

Овен + Діва. Для такої пари існує більше тем для суперечок, аніж для натхненних розмов. Їм складно бути разом в замкнутому просторі, адже це повні протилежності за характером та мріями. Овен зі своєю настирливістю та впертістю часто лякає Дів. Але й самі Діви надто холоднокровні та спокійні для того, щоб втамовувати полум'я свого надто активного партнера.

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Телець + Стрілець. Для такої пари навіть дружні стосунки є доволі складними, адже в них різне ставлення до життя і надто розбіжні принципи. Тельці презентують сімейні цінності, спокій та стабільність, тож для них важлива комфортна атмосфера без швидких змін. А от Стрільці далеко не у захваті від створення родини, а також від життя без пригод. Тому вони не люблять впертість та надмірну лагідність партнера, який ще й не може їм довіряти.

Знаки Зодіаку, які зовсім не створені один для одного

Рак + Водолій. Навіть перша зустріч може стати для них фатальною, адже спершу виникає взаємна цікавість. Здавалося б, два романтичні знаки можуть справді створити чудову пару. Але насправді у них дуже різні погляди, а також відсутність бажання зрозуміти партнера. Водолії обожнюють свободу та персональний простір, а Раки полюбляють свій дім і не хочуть ділити свою половинку ні з ким.

Знаки Зодіаку, які зовсім не створені один для одного

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