Як застуда: лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк захворів на Covid-19

Популярний український музикант Андрій Хливнюк на своїй сторінці в Facebook повідомив, що захворів на коронавірус.

У своєму пості Андрій написав, що почуває себе як при звичайній застуді. Він закликав усіх зберігати обережність і не нехтувати правилами безпеки. Своє повідомлення артист закінчив словами, що якщо є ті, хто дійсно хоче допомогти, то краще протягнути руку допомоги нужденним людям. Він запропонував взяти участь у допомозі дітям-сиротам, які живуть на Сході України.

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Друзі, на жаль я захворів на ковід 19. Почуваюсь, як при сильній застуді. Не хвилюйтесь будь-ласка і бережіть себе. Якщо вам дуже хочеться допомогти - ось!... Опубликовано Андрій Хливнюком Четверг, 8 октября 2020 г.

Раніше повідомлялося, що співак Олег Винник також захворів Covid-19. А ще ми писали про те, що експрезидент України Петро Порошенко захворів на COVID-19. У політика діагностували двосторонню пневмонію, його стан погіршується.

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