Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 9 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 9 жовтня: в Україні виявлено 250 538 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 804 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 9 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 161 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 318 998 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 250 538 Одужали 110 650​ Померли 4 779​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (26 463) та у Харківській області (23 342). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 7 331 Волинська область 9 373 Дніпропетровська область 8 301 Донецька область 5 372 Житомирська область 7 718 Закарпатська область 10 629 Запорізька область 5 172 Івано-Франківська область 14 835 Кіровоградська область 1 262 Київ 26 463 Київська область 10 689 Львівська область 22 172 Луганська область 1 613 Миколаївська область 4 293 Одеська область 16 107 Полтавська область 3 912 Рівненська область 13 981 Сумська область 6 404 Тернопільська область 14 284 Харківська область 22 342 Херсонська область 1 714 Хмельницька область 8 062 Чернівецька область 15 939 Черкаська область 5 349 Чернігівська область 5 212

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-10-2020:

Захворіли 36 516 083 Одужали 27 316 236 Померли 1 061 859 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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