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Коронавірус День вчителя

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 9 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 9 жовтня: в Україні виявлено 250 538 випадки коронавірусу.

Більше новин:В Україні зміняться карантинні зони з 5 жовтня вересня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 5 804 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 9 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 161 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 318 998 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 250 538
Одужали 110 650​
Померли 4 779​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (26 463) та у Харківській області (23 342). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 7 331

Волинська область

 9 373

Дніпропетровська область

 8 301

Донецька область

 5 372

Житомирська область

 7 718

Закарпатська область

 10 629

Запорізька область

 5 172

Івано-Франківська область

 14 835

Кіровоградська область

 1 262

Київ

 26 463

Київська область

 10 689

Львівська область

 22 172

Луганська область

 1 613

Миколаївська область

 4 293

Одеська область

 16 107

Полтавська область

 3 912

Рівненська область

 13 981

Сумська область

 6 404

Тернопільська область

 14 284

Харківська область

 22 342

Херсонська область

 1 714

Хмельницька область

 8 062

Чернівецька область

 15 939

Черкаська область

 5 349

Чернігівська область

 5 212

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 9 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 9 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-10-2020:

Захворіли 36 516 083
Одужали 27 316 236
Померли 1 061 859

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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