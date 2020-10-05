Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Фахівці назвали місце, де найімовірніше підчепити коронавірус

  • 127
Де можна заразитися COVID-19 - фото 1
Де можна заразитися COVID-19 / lotsia

Нідерландські науковці розповіли, де люди з більшою ймовірністю ризикують підчепити коронавірус. У зв'язку з цим вчені порекомендували дотримуватися певних правил поведінки.

Так, на думку фахівців, людина швидше за все заразиться COVID-19 у ліфті багатоповерхового будинку. Крапельки вірусу можуть зберігатися в кабіні ліфта від зараженої людини до 30 хвилин. Учені відзначають, що найбільше крапельок з вірусом виділяється, коли людина кашляє або голосно розмовляє. Крихітні аерозольні крапельки не осідають відразу на землю, а затримуються у повітрі. Це з'ясувалося під час експерименту.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня

Фахівці назвали місце, де найімовірніше підчепити коронавірус - фото 428694

Вчені розпилювали у ліфт аерозолі, а двері були відкриті тільки 20% часу. Після цього за допомогою лазерного світла фахівці перевірили і з'ясували, що потрібно близько 25 хвилин, перш ніж кількість аерозолів впаде у 100 разів. Таким чином, користувачі ліфтів можуть вдихнути від декількох десятків до декількох тисяч частинок COVID-19 в хвилину в кабіні середнього розміру після того, як інфікована людина заговорить або кашляне там за кілька хвилин до цього.

Експерти настійно рекомендують в кабіну ліфта заходити в захисній масці і рукавичках. Також не рекомендується розмовляти при користуванні ліфтом. Найкраще, якщо є можливість, користуватися сходовою кліткою, щоб виключити ризик зараження COVID-19 в ліфті.

Читайте також: Названий матеріал, найбільш придатний для захисних масок

Джерело: derstandard
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році
  • 30 вересня, 14:53
  • 1122
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 316
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 6220
Загрузка...
Новини