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Фахівці назвали місце, де найімовірніше підчепити коронавірус
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Нідерландські науковці розповіли, де люди з більшою ймовірністю ризикують підчепити коронавірус. У зв'язку з цим вчені порекомендували дотримуватися певних правил поведінки.
Так, на думку фахівців, людина швидше за все заразиться COVID-19 у ліфті багатоповерхового будинку. Крапельки вірусу можуть зберігатися в кабіні ліфта від зараженої людини до 30 хвилин. Учені відзначають, що найбільше крапельок з вірусом виділяється, коли людина кашляє або голосно розмовляє. Крихітні аерозольні крапельки не осідають відразу на землю, а затримуються у повітрі. Це з'ясувалося під час експерименту.
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Вчені розпилювали у ліфт аерозолі, а двері були відкриті тільки 20% часу. Після цього за допомогою лазерного світла фахівці перевірили і з'ясували, що потрібно близько 25 хвилин, перш ніж кількість аерозолів впаде у 100 разів. Таким чином, користувачі ліфтів можуть вдихнути від декількох десятків до декількох тисяч частинок COVID-19 в хвилину в кабіні середнього розміру після того, як інфікована людина заговорить або кашляне там за кілька хвилин до цього.
Експерти настійно рекомендують в кабіну ліфта заходити в захисній масці і рукавичках. Також не рекомендується розмовляти при користуванні ліфтом. Найкраще, якщо є можливість, користуватися сходовою кліткою, щоб виключити ризик зараження COVID-19 в ліфті.
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