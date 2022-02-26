У Києві змінили тривалість комендантської години: покидати домівки не можна до понеділка

Влада української столиці внесла корективи до комендантської години. Жителям Києва заборонено з'являтися на вулицях міста до понеділка, 28 лютого.

Про це повідомив перший заступник КМДА Микола Поворозник.

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Комендантська година починається сьогодні, 26 лютого, о 17:00 і триватиме аж до ранку понеділка. Так, містянам не можна виходити з дому до 8 ранку 28 лютого.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулицях в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп окупантів.

Разом з тим, у разі повітряної тривоги усі повинні покинути дім та перейти в укриття.

Це вимушений захід. Ми просимо всіх залишатися вдома, щоб навести лад у місті, який пов'язаний з диверсійними групами,

– сказав Поворозник.

Важливо! Подбайте про запаси харчів та води, попередьте родичів, знайомих та сусідів!

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