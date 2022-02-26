Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

У Києві змінили тривалість комендантської години: покидати домівки не можна до понеділка

  • 270
У Києві змінили тривалість комендантської години: покидати домівки не можна до понеділка - фото 1

Влада української столиці внесла корективи до комендантської години. Жителям Києва заборонено з'являтися на вулицях міста до понеділка, 28 лютого.

Про це повідомив перший заступник КМДА Микола Поворозник.

Важливо: Як відрізнити українську військову техніку від російської: важлива інструкція

Комендантська година починається сьогодні, 26 лютого, о 17:00 і триватиме аж до ранку понеділка. Так, містянам не можна виходити з дому до 8 ранку 28 лютого.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулицях в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп окупантів.

Разом з тим, у разі повітряної тривоги усі повинні покинути дім та перейти в укриття.

Це вимушений захід. Ми просимо всіх залишатися вдома, щоб навести лад у місті, який пов'язаний з диверсійними групами,
– сказав Поворозник.

Важливо! Подбайте про запаси харчів та води, попередьте родичів, знайомих та сусідів!

Читайте також: Метро Києва повністю перейшло у режим укриття

пропозиції партнерів
Новини