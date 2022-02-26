Як "допомогти" російським військовим з пальним: інструкція для українців

Якщо війська окупантів вимагають чи хочуть купити або забрати у вас пальне, то не відмовляйтесь, а зробіть їм "подарунок" у вигляді зіпсованого палива.

Деякі українські населені пункти стикаються з окупацією російськими військовими, які рідко мають доступ навіть до базового забезпечення. Відтак окупантам доводиться вимагати та навіть просити у місцевих українців продукти та паливо. У такому випадку не варто відмовляти, адже можна зробити "подарунок" у вигляді зіпсованого пального, пише Радіо MAXIMUM.

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Зробити це доволі легко і є чимало варіантів для дизельного пального та бензину. Такі дії дозволять зупинити та уповільнити ворожу техніку.

Як зіпсувати бензин:

Як зіпсувати дизельне пальне:

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