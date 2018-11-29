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Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму

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Титанік вийшов на екрани 21 рік тому - фото 1
Титанік вийшов на екрани 21 рік тому / POPSUGAR

Титанік, без перебільшення, фільм-легенда. Минув вже 21 рік з тих пір, як світ вперше побачив зворушливу і сумну історію кохання Роуз і Джека у фільмі Титанік. Хочете подивитися, як змінилися актори Титаніку за ці роки?

У це складно повірити, але фільму Титанік вже 21 рік! Багато хто по праву вважають це творіння Джеймса Кемерона найкращою мелодрамою всіх часів і народів. Не дарма цілих 12 років фільм утримував перше місце за касовими зборами, а його рекорд 11 Оскарів так ніхто і не побив... Дивіться, як змінилися актори, які зіграли у цьому чудовому фільмі.

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Біллі Зейн у ролі Каледонія Хоклі

Справжній прорив у світ великого кіно відбувся у Біллі в 1997 році, коли на екран вийшов один з найгучніших і найбільш вдалих фільмів в історії кінематографа Титанік. Зейн повертається до свого звичного амплуа і неперевершено справляється з роллю лиходія-нареченого головної героїні, Кела Хоклі. Не дивно, що за цю роль Зейн був номінований на премію MTV у категорії "Кращий лиходій року". Крім цього всесвітня популярність поставила його у список 50 найкрасивіших чоловіків року. Цікавий факт: фраза Рози, адресована Каледонію, "Краще я буду при ньому повією, ніж твоєю дружиною" насправді з Твін Пікса, в якому Біллі Зейн так само брав участь.

Френсіс Фішер у ролі Рут Дьюітт Бьюбейкер

Актриса зізнається, що роль матері Роуз була її "найлегшим персонажем". Перукар збивав і піднімав їй волосся, костюмери переодягали і відбувалося повне перевтілення. У 1999-му Фішер зіграла ще одну гучну роль – Еллу Хепберн, мати відомої актриси Одрі Хепберн у біографічному фільмі про життя актриси. До речі, у Френсіс є дочка від відомого актора Клінта Іствуда, Франческа Рут Фішер-Іствуд. Зараз актриса входить до складу ради директорів Гільдії Кіноакторів США.

Бернард Хіл в ролі капітана Едварда Джона Сміта

Найпомітніші голлівудські роботи актора – роль капітана Титаніка і роль вченого в Королеві скорпіонів. Невеликі, але ємні за змістом ролі. Всі, хто працював з ним, підкреслюють його вміння знаходити спільну мову з людьми. При цьому сам про себе на питання журналіста "Чого б ви хотіли позбутися назавжди?", відповів "Bad temper", що перекладається як "поганий характер, запальність". Хоча у фільмі цього героя показують як того, хто чіпляється за колесо судна, даючи надію на його порятунок, в реальності ж капітан кинувся у воду після того, як корабель пішов на дно.

Джонатан Хайд в ролі Джозефа Брюса Ісмея

Джозеф – правнук Дж. Брюса Ісмея, який був директором пароплавної компанії White Star Line і вижив після загибелі Титаніка, ображений на американську пресу за ставлення до його прадіда. "Він не був тією людиною, якою його звикли зображати. І хоча б через сто років заслуговує на справедливість". У самого ж Джонатана дві дочки. Одна з них актриса Джорджія Кінг. Хайд є членом Королівської Шекспірівської компанії. А ще актор закінчив Королівську академію драматичного мистецтва і є її почесним членом.

Йоан Гріффіт в ролі п'ятого офіцера Гарольда Лоу

Свою першу роль Йоан Гріффіт зіграв, будучи ще 13-річним підлітком: йому дісталася одна з ролей в телесеріалі "People of the Valley". Очевидно, це сильно вплинуло на вибір подальшої професії. Закінчивши школу, він вирушив у Лондон, де був зарахований до Королівської Академії драматичного мистецтва. У 1995 році він закінчив навчання в цьому закладі. В інтерв'ю 2005 року актор розповів, що робота над зйомками фільму Титанік було дуже важкою. Всі навколо були по-справжньому виснажені, а з напругою боролися, хто як міг: курили, пили, влаштовували гучні нічні вечірки, щоб тільки зуміти пройти через все це.

Кейт Вінслет в ролі Роуз Дьюітт Бьюкейтер

В інтерв'ю 1998 року Вінслет запитали, як це було дізнатися, що її партнером по фільму буде Ді Капріо. Уже тоді Лео вважався одним з головних красенів Голлівуду. "О, так, це було дивно. Я подумала, що через це може бути складно працювати, раптом я теж стану однієї з його фанаток", – відверто і не без усмішки відповіла Кейт. Втім, за її ж словами, все обійшлося – на майданчику і Кейт, і Лео було дуже комфортно, вони розуміли один одного з півслова і весь час дуріли. Цікаво: актриса досі скаржиться, що її просто переслідує оголений портрет її героїні. І навідріз відмовляється підписувати його своїм шанувальникам.

Леонардо Ді Капріо в ролі Джека Джоусона

Спочатку студія 20th Century Fox не розглядала молодого актора, як претендента на одну з головних ролей – фаворитами були Том Круз і Бред Пітт. Але Джеймс Кемерон зумів наполягти на своїй кандидатурі. Лео не ставився до Титаніка занадто серйозно, тому що вважав себе зіркою незалежного кіно, а не пишних голлівудських мелодрам. Прочитавши на пробах шматок з любовної сцени, він почав знущатися над текстом. Але, як згадував Кемерон, щось все одно промайнуло: "як промінь світла впав з небес і освітив ліс". Крім іншого, Ді Капріо лобіювала Кейт Вінслет: зігравши з ним сцену на пробах, вона сказала Камерону: "Навіть якщо не візьмете мене, візьміть його!" (Потім на зйомках Ді Капріо знущався над нею – зокрема, над 43-м розміром ноги, таким самим, як у нього, – але в підсумку вони стали друзями.)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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