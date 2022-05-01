Як зараз виглядає територія Азовсталі в Маріуполі: свіжі супутникові знімки

Як зараз виглядає територія заводу "Азовсталь" / twitter

Російські військові нещадно закидували надважкими авіаційними бомбами "Азовсталь", який утримують українські захисники у блокованому окупантами Маріуполі.У мережі показали, як зараз виглядає територія заводу.

Так, новими фото зі супутника американської компанії Maxar Technologies поділився у Twitter журналіст New York Times Крістіан Тріберт.

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З кадрів видно, що внаслідок російських авіаударів завод "Азовсталь" у Маріуполі практично повністю зруйнований. Приміщення та конструкції сталеливарного заводу перетворився на руїни. Багато будівель та комплексів буквально випалені після бомбардувань та артилерійських ударів.

На першому зображенні показаний загальний вигляд заводу, на другому зображенні – трохи більший план, а на третьому зображенні – найближчий вид на частину ділянки, – пояснює журналіст.

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