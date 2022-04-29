Можна дивитись вічно: десантники показали, як знищують окупантів – відео

Українські військові продовжують влаштовувати вогняне шоу з бойовою технікою окупантів. Цього разу результатом своєї роботи поділились десантники, які позбавили російських військових бронетехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії минуло понад два місяці. За цей час кількість знищеної техніки загарбників можна оцінити у понад 10 мільярдів доларів, як зазначають у Міноборони. Щодня українські військові збільшують цю цифру, знешкоджують танки та бойові машини. Це підтверджує і нове відео від 80 окремої десантно-штурмової бригади (ДШВ) у фейсбуці.

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Як палає російська техніка – можна дивитися вічно Продовжуємо далі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України! Слава ДШВ! – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 29 квітня українські військові знищили понад 986 танків та 2418 броньованих бойових машин. Загальні втрати окупантів з 24 лютого мають такий вигляд:

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