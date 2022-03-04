Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти

Армія Володимира Путіна не перестає обстрілювати житлові квартали та закидувати авіабомбами міста. Зокрема, Харків опинився на лінію вогню. Дивіться, як зараз виглядає мегаполіс.

Головне управління ДСНС у Харківській області оприлюднило у Facebook кадри, на яких видно масштаб руйнувань.

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Найбільше постраждав великий житловий масив Харкова Північна Салтівка. Загалом горіло близько 40 багатоквартирних будинків. Аби їх загасити, було залучено 140 осіб особового складу ДСНС та 48 одиниць техніки.

Крім цього, окупанти зруйнували цивільний аеродром у селищі Новий Коротич Пісочинської громади, де розташовувався аероклуб ім. Гризодубової.

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