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війна

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти

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Харків після обстрілів - фото 1
Харків після обстрілів / facebook

Армія Володимира Путіна не перестає обстрілювати житлові квартали та закидувати авіабомбами міста. Зокрема, Харків опинився на лінію вогню. Дивіться, як зараз виглядає мегаполіс.

Головне управління ДСНС у Харківській області оприлюднило у Facebook кадри, на яких видно масштаб руйнувань.

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Найбільше постраждав великий житловий масив Харкова Північна Салтівка. Загалом горіло близько 40 багатоквартирних будинків. Аби їх загасити, було залучено 140 осіб особового складу ДСНС та 48 одиниць техніки.

Крім цього, окупанти зруйнували цивільний аеродром у селищі Новий Коротич Пісочинської громади, де розташовувався аероклуб ім. Гризодубової.

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499581

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499582

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499583

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499584

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499585

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499586

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499587

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499588

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499589

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499590

Як зараз виглядає Харків: 15 свіжих фото міста, яке знищують російські окупанти - фото 499591

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