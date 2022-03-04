ВМС України затопили фрегат "Гетьман Сагайдачний", аби ворог не відібрав корабель

Фрегат "Гетьман Сагайдачний", який був на озброєнні ЗС України вимушено пішов під воду. Корабель затопили, щоб російські війська не змогли ним скористатися.

Деталі затоплення "Гетьмана Сагайдачного", який перебував на ремонті у Миколаєві, розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков у Facebook.

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Командир флагмана ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", що був на ремонті, не дістався ворогові. Важко уявити складніше рішення для мужнього воїна і всієї команди. Але ми побудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – вистояти, – написав Рєзніков.

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик наголосив, що фрегат не був у бойовій готовності. Але ворог міг використати його для різних підлих диверсій.

Зібрати його та відновити боєздатність у короткий термін було неможливо. Відповідно, через загрозу захоплення противником прийняли рішення про його затоплення, – зазначив він.

Екіпаж корабля давно передислокований та захищає землі України від нападу Росії.

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