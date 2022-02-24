Тривожна валізка: як швидко зібрати та що покласти

У випадку надзвичайної ситуації важливо взяти "тривожну валізку" та разом з рідними перейти у безпечне місце. Що покласти в екстрену валізку – читайте далі.

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України та введення воєнного стану вказують, що потрібно бути готовими до різних сценаріїв, тому варто мати "тривожну валізку". Важливо розуміти, що йдеться не про паніку, а підготовку та знання. Компактно складені речі першої потреби мають бути готовими на випадок переходу до укриття, пише Радіо MAXIMUM.

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Що покласти у "тривожну валізку":

Зауважте: "Тривожною валізкою" може слугувати і туристичний рюкзак не камуфляжного забарвлення, і звичайний місткий. А от сумку та валізу краще не брати з кількох причин: вони будуть незручними для тривалого перенесення та мають важити не більше як 50 кг.



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