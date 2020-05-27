Як зараз виглядає 15-річна донька Белуччі і Касселя

Красуня-донька Моніки Белуччі і Венсана Касселя активно веде Instagram. Шанувальники у захваті від дівчини!

У актриси і моделі Моніки Белуччі і її колишнього чоловіка актора Венсана Касселя дві дочки: Діва і Леоні. Старшій Діві вже виповнилося 15 років, і вона стала дуже схожою на свою знамениту маму в юності.

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Іноді їх навіть складно відрізнити. У 2019 Діва уклала контракт з брендом Dolce & Gabbana, ставши амбасадором їх парфумерної лінійки і знялася у своїй першій рекламній кампанії представивши аромат Dolce Shine. У ролику юна модель позувала в ажурному білому платті і кросівках.

Попри таку гучну появу в світі шоу-бізнесу, Діва не користується ні своєю зірковістю, ні популярністю батьків і веде дуже спокійне життя, яку не афішує в соцмережах.

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