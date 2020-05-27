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Настя Каменських розбурхала мережу спокусливим танцем живота: відео

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Українська співачка Настя Каменських спокусила шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. Красуня під відому пісню Шакіри "Beautiful liar" еротично покрутила стегнами. Тобі сподобається!

Так, 33-річна Настя Каменських опублікувала в Instagram відео імпровізованого танцю і відразу ж отримала безліч захоплених відгуків. Користувачі мережі акцентували увагу на витонченій фігурі артистки.

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Настя в джинсах і у білому в'язаному топі виконує танець живота під знаменитий хіт Шакіри, пластично рухаючи стегнами в такт музиці і граючись зі своїм волоссям. пружному пресу зірки й справді можна тільки позаздрити!

"Розбуди свою внутрішню богиню", – написала Настя Каменських під роликом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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