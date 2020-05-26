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Мадонна шокувала мережу відвертим знімком у повністю прозорій білизні: інтимне фото (18+)

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Мадонна - фото 1
Мадонна / instagram

Американська попспівачка Мадонна опублікувала пікантне фото, яким розбурхала і водночас здивувала своїх шанувальників. Зірка позувала у розкутій позі у прозорій спідній білизні.

Відома американська співачка, продюсер та актриса Мадонна поділилася епатажною фотографією, на якій зірка зображена в прозорій білизні бренду Material Girl і в провокативній позі.

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Так, 61-річна артистка постала перед підписниками в Instagram в чорних трусах і бюстгальтері, через який видно її груди. Зірка сидить, розсунувши ноги, а на голові у неї парик.

"Для тих, хто обурений цим фото: хочу вам повідомити, що я закінчила університет по***зму. Спасибі, що прийшли на церемонію вручення дипломів!" – прокоментувала зухвалий кадр Мадонна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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