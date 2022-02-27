Як зараз працює громадський транспорт у Києві

У Києві через комендантську годину громадський транспорт перенаправили на потреби українських військових. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Як йдеться у пресслужбі КМДА, перевезення пасажирів громадським транспортом зараз не здійснюється. Увесь рухомий склад КП "Київпастранс" допомагає захисникам столиці. Такі заходи діятимуть до 8:00 понеділка, 28 лютого.

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Столичний метрополітен також зараз не працює, а самі станції використовуються лише як укриття. Разом з тим, гермозатвори на "червоній" гілці закриті та відкриваються за необхідності, щоб додатково прийняти населення. На інших станціях затвори відкриті. Ситуацію у київській підземці контролює поліція.

Дякую всім, хто захищає місто та допомагає захисникам! Зокрема, рухомий склад КП "Київпастранс" залучено для допомоги військовим. Крім того, деякі приватні перевізники також залучили машини для транспортування захисників. А також спасибі представникам бізнесу, які допомагають харчами та медикаментами як військовим, так і цивільному населенню. Разом ми переможемо, – додав Поворозник.

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